Uzmanların 'deprem' uyarısı yaptığı İstanbul'da sığınacak yer yok: AKP'nin rant aşkı

Yayınlanma: 16.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.04.2023 - 03:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Yeşil ve toplanma alanları iktidar tarafından bir bir imara açılan İstanbul’da durum vahim. 1999’da Marmara’da yaşanan büyük depremin ardından İstanbul’da 2002’de 493 toplanma amaçlı geçici iskân alanı, 562 acil ulaşım caddesi yapıldı veya belirlendi. Ancak 493 adet alanın 400’e yakını çıkarılan imar şartlarıyla birlikte alışveriş merkezi, rezidans ve konut oldu.

‘ARAZİLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ’

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Tekin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Genel Müdürlüğü yaptığı dönemini eleştirmesinin ardından, 20 yılda SSK’ye ait arazilerin satıldığını dile getirdi.

(Gürsel Tekin)

Tekin, “Bu arazilerin bir kısmı da deprem toplanma alanıydı. Anca kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bunu hatırlatmadı. Kamuya ait olan arsalar, deprem toplanma yerlerinin tamamı peşkeş çekildi” dedi. Marmara’da yaşanan depremin ardından kurulan Ulusal Deprem Konseyi’nin de 2007’de fes edildiğini hatırlatan Tekin, “Çok değerli hocalarımızın bulunduğu bu konseyin fes edilmesi akıl almazdır. Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp ‘Bilim kurulu oluşturuyoruz’ diyor” ifadelerini kullandı.

İMARA AÇILAN ALANLARDAN BAZILARI