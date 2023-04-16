Uzmanların 'deprem' uyarısı yaptığı İstanbul'da sığınacak yer yok: AKP'nin rant aşkı
İstanbul’un depreme hazırlığıyla ilgili tartışmalar sürerken kentte toplanma alanlarının imara açıldığı ortaya çıktı. İstanbul’da, 2002’de 493 toplanma alanı belirlendi. AKP döneminde bunların 400’e yakınına AVM, rezidans yapıldı. Muhalefet, “Bu İstanbul’a ihanet” dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Yeşil ve toplanma alanları iktidar tarafından bir bir imara açılan İstanbul’da durum vahim. 1999’da Marmara’da yaşanan büyük depremin ardından İstanbul’da 2002’de 493 toplanma amaçlı geçici iskân alanı, 562 acil ulaşım caddesi yapıldı veya belirlendi. Ancak 493 adet alanın 400’e yakını çıkarılan imar şartlarıyla birlikte alışveriş merkezi, rezidans ve konut oldu.
‘ARAZİLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ’
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Tekin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Genel Müdürlüğü yaptığı dönemini eleştirmesinin ardından, 20 yılda SSK’ye ait arazilerin satıldığını dile getirdi.
(Gürsel Tekin)
Tekin, “Bu arazilerin bir kısmı da deprem toplanma alanıydı. Anca kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bunu hatırlatmadı. Kamuya ait olan arsalar, deprem toplanma yerlerinin tamamı peşkeş çekildi” dedi. Marmara’da yaşanan depremin ardından kurulan Ulusal Deprem Konseyi’nin de 2007’de fes edildiğini hatırlatan Tekin, “Çok değerli hocalarımızın bulunduğu bu konseyin fes edilmesi akıl almazdır. Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp ‘Bilim kurulu oluşturuyoruz’ diyor” ifadelerini kullandı.
İMARA AÇILAN ALANLARDAN BAZILARI
- Şişli-İstanbul Adliyesi: Acil durumda çadır kent kurulması planlanan bölgede adliye yükseldi.
- Kartal-Anadolu Adliyesi: 9 yıl önce açılan Anadolu Adliyesi’nin bulunduğu bölge de aslında bir deprem toplanma alanıydı. 350 milyon TL harcanarak yapılan bina sürekli düzenlenen tadilat ve onarım ihaleleriyle de gündeme geldi.
- Bahçelievler-Zaman gazetesi: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Zaman gazetesi binasının bulunduğu bölge de bir çadır alanıydı. Acil durumlarda çadır kent kurulması için belirlenen alanda yapılan değişikliklerle bina yükseldi. Eski binada Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası bulunuyor.
- Şişli-Trump Towers: Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yatırımı olarak Trump Towers kuleleri bölgeye yapıldı. Bir kulenin olduğu bölge çadır kent iken diğeri ise acil durum helikopter pisti alanıydı.
- Beşiktaş-Zorlu AVM: Zincirlikuyu’daki Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü’ne ait arazi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satıldı. Marmara’daki depremin ardından toplanma alanı olarak belirlenen bölgede Zorlu AVM yapıldı.
- Forum İstanbul AVM-Bayrampaşa: Bayrampaşa’daki bir diğer çadır kent alanında da diğer bölgelerde olduğu gibi alışveriş merkezi projesi gerçekleştirildi. Acil durumlarda çadır kent kurulması gereken bölge yapılan değişikliklerle birlikte Forum İstanbul AVM oldu.
- Levent-İETT Garajı: Yüksek yapıların bulunduğu Levent’teki açık toplanma alanında birçok değişiklik yapıldı. Şu anda imar planlarında konut ticaret alanı olarak gözüken bölgede İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri garajı bulunuyor.
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