Uzun süre sonra: Erdoğan ve 'ekonomist' damadı aynı karede!

Yayınlanma: 29.06.2024 - 20:28

Güncelleme: 29.06.2024 - 20:31

İstanbul NUN Okulları’nda gerçekleşen mezuniyet töreninde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan torunu Ahmet Akif Albayrak’ın mezuniyet töreninde, uzun bir sürenin ardından, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la aynı fotoğraf karesine girdi.

Albayrak’ın 2020 yılında Instagram üzerinden yaptığı istifadan sonra aynı fotoğraf karesinde görülmemişlerdi.

"BİR DURUŞU OLMALI İNSANIN..."

Erdoğan’ın mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

- Burada öğrenciler bir yandan manevi değerlere sahip çıkarken diğer yandan sorguluyor.

- Fıtratı koruyan bir terbiye anlayışıyla eğitime yaklaşan bu güzide kurumda görüyorum ki öğrenciler hayata çift kanatlı hazırlanıyor. Bir yandan manevi değerlerine sahip çıkan diğer yandan sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğüne sahip nesiller yetiştiriliyor.

- İnsana yaşadığını hissettiren, kendisini aşkın bir dava uğruna mücadele vermesidir.

- Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir davası olmalı. Çünkü insana yaşadığını hissettiren aldığı nefes ve atan kalbi değildir. İnsana yaşadığını asıl hissettiren, kendisini aşkın bir davaya adaması ve o dava uğruna mücadele vermesidir. Kendiniz için, Türkiye için, ümmet için, insanlık için kurduğunuz hayalleriniz olsun. Hep söylediğim gibi ‘Aşkınan koşan yorulmaz.’ Yorgunluğu hissettirmeyecek, sizi geceleri dahi ayakta tutacak, koştukça daha da ileriye gitme isteği uyandıracak idealleriniz olsun.

2014 yılında kurulan NUN Okulları Eğitim ve Kültür Vakfı kurucusu Berat Albayrak; Yönetim Kurulu Başkanı ise eşi Esra Albayrak.