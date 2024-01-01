Çağrı da yapmıştı: Berat Albayrak Galata’daki yürüyüşte görüntülendi

Yayınlanma: 01.01.2024 - 11:49

Güncelleme: 01.01.2024 - 11:49

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen damat Berat Albayrak, 2020 yılında bir Instagram paylaşımıyla istifasını duyurmuştu.

İstifasının ardından 'inzivaya' çekildiği ileri sürülen Berat Albayrak, uzun zaman sonra bugün Galata'da görüntülendi.

Sabah namazından sonra 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' adı verilen yürüyüş için Galata Köprüsü'nde bir araya gelen kalabalık arasında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak da vardı.

Berat Albayrak, "Yeni yılın ilk sabahı saat 08.30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz. Sevgili gençler, kıymetli aileler bir yanda vatan müdaafası için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısının hüznünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz" demişti.