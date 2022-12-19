Vahap Seçer'den Ekrem İmamoğlu açıklaması: Sandıkta yenemediklerini Ali Cengiz oyunuyla çökertmeye çalışıyorlar
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezasına ilişkin, "Sandıkta yenemedikleri belediye başkanlarını, Bizans oyunlarıyla, Ali Cengiz oyunlarıyla, maalesef devletin önemli kurumlarını kullanarak çökertmeye çalışıyorlar. Bunda muvaffak olamazlar" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hafta sonu Tarsus’ta Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi’nin açılışına katıldı. Vahap Seçer, programın devamında Yeşiltepe, Bahşiş, Kulak ve Atalar mahallelerini ziyaret ederek halkla buluştu.
Atalar Mahallesi’ndeki yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, burada da yaptığı konuşmasında CHP’li belediyelere yönelik baskı ve uygulamaları eleştirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamaoğlu’nun davasına vurgu yapan Seçer, “Sandıkta yenemedikleri belediye başkanlarını, Bizans oyunlarıyla, Ali Cengiz oyunlarıyla, maalesef devletin önemli kurumlarını kullanarak çökertmeye çalışıyorlar. Bunda muvaffak olamazlar. Ben halkıma güveniyorum. Halkım iyiyi, doğruyu, haklıyı, haksızı ayırt eder. Biz haklıyız. Onun için sesimiz gür çıkıyor. Kimseden de korkmuyoruz. Dün de korkmadık, bugün de korkmuyoruz, yarın da korkmayacağız. Biz halkın helal oylarıyla Belediye Başkanı olmuşuz. Biz korkarsak size saygısızlık etmiş oluruz. Çünkü biz sizin iradeniziz, sizin oylarınızla buradayız. 6 ay sonra sandık gelecek. Ben istiyorum ki vatandaşım sandığa gitsin, aklıyla, vicdanıyla, ülke sevgisiyle, çocuklarının geleceğini düşünerek oy kullansın. Benim istediğim bu” ifadelerini kullandı.
"BENDEN DAHA İYİ BEKÇİ BULAMAZSINIZ"
“Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en güçlü belediyeleri arasında” diyen Seçer, halkın parasını en iyi şekilde Mersin’e kaliteli hizmet için kullandıklarını vurguladı.
Yurttaşlara Büyükşehir Belediye Meclisi’ni izlemeleri çağrısı da yapan Başkan Seçer, “Bir yıllık hizmetim kadar yani buraya aktaracağım para kadar, biz borç ödeyerek eksi başlıyoruz. Çok itibarlı bir belediyeyiz .Türkiye’de ses getiren belediyelerin en başlarında geliyoruz. Neden? Çünkü halka dokunuyoruz, halkın içindeyiz, halkın ihtiyaçlarını görüyoruz, israf etmiyoruz, halkın parasını koruyoruz. Benden daha iyi bekçi bulamazsınız. Sizden daha iyi paranızı koruyorum” dedi.
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