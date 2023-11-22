Vakıflara kıyaktan, usulsüz konaklamaya… Üsküdar Belediyesi’nde liste liste usulsüzlük

Yayınlanma: 22.11.2023 - 17:59

Güncelleme: 22.11.2023 - 17:59

Siyaset gündeminde yerel seçim harareti artarken Sayıştay’ın raporları AKP’li belediyelerdeki usulsüzlükleri ortaya çıkardı.

İstanbul’da siyasi yarışın çekişmeli geçtiği AKP’li Üsküdar Belediyesi’ne ilişkin 89 sayfa rapor hazırlandı. Raporda AKP’li Hilmi Türkmen yönetimindeki Üsküdar Belediyesi’ne ilişkin vakıf ve derneklere yapılan kıyaktan, mevzuata aykırı şekilde danışman atanmasına, kadar pek çok usulsüzlük yer aldı.

Başkanın kullanabileceği temsil ve ağırlama bütçesinin birçok kişi ve müdürlük tarafından kullanıldığı da dikkat çekti.

“BİNAYI DERNEĞE TAHSİS ETMİŞ”

Rapora göre, belediyeye ait binalar ihale yapılmaksızın çeşitli dernek ve vakıflara kullandırılıyor. Taşınmazlardan 1’inin bir derneğe doğrudan tahsis edildiği belirtilen raporda 3 taşınmazın ise ücretsiz olarak kullandırıldığı aktarıldı.

Raporda şu ifadelere yer verildi: “İdarenin üzerinde tasarruf sahibi olduğu 13 adet taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine aykırı olarak ihalesiz bir şekilde, işbirliği protokolü ile çeşitli dernek ve vakıflara kullandırıldığı, 1 adet taşınmazın da bir derneğe tahsis edildiği tespit edilmiştir. Bahsedilen kullanımların 11 tanesinden kira bedeli alınmasına rağmen 3 tanesi ücretsiz olarak kullandırılmaktadır” dendi.

“PERSONELDEN BAŞKAN DANIŞMANLIĞINA”

‘Personelden başkan danışmanlığına’

Belediyede çalışan 8 personelin danışman yapıldığı belirtilen raporda şöyle dendi: “Yapılan incelemede, kadrosu olmayan başkan danışmanlığı ve başkan yardımcısı danışmanlığına 8 personelin görevlendirildiği ve bu kadronun fiilen kullanıldığı tespit edilmiştir.” Raporda, danışman uygulamasının usulsüz olduğu belirtildi.

MÜDÜR YOK, PERSONEL BAKSIN

Belediye bürokrasisine ilişkin bir çarpıcı detay ise müdürlüklerdeki vekaletlere ilişkin oldu. Buna göre dolu olan müdürlük kadrolarına başka personeller sürekli olarak vekalet ettirildi. Raporda “Bazı müdürlüklerde; müdür kadrosu dolu olduğu halde başka bir müdürün veya memurun müdür kadrosuna sürekli olarak vekâlet ettirildiği, kadroyu işgal eden personele ise diğer memuriyet kadrolarında görev yaptırıldığı görülmüştür” dendi.

44 MİLYON LİRALIK USULSÜZ KONAKLAMA

Üsküdar Belediyesi’nde başkana tahsis edilen temsil ve ağırlama bütçesinin birçok kez delindiği de yer alındı. Başkanlık makamı dışında birimlerin bütçeden yararlandığı belirtilen raporda şunlar aktarıldı: “Belediye Başkanının yetkisinde olan temsil, ağırlama, tören, tanıtım ve festival giderlerinin, bütçelerine ödenek konulmak suretiyle diğer harcama birimleri tarafından da kullanıldığı görülmüştür.”

Raporda yer alan verilere göre çeşitli müdürlükler tarafından 44 milyon 272 bin 754 liralık konaklama, temsil ve tanıtım harcaması yapıldı.