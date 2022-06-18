Vakıftan alındı yurttaşa açıldı: İBB'den ilk 'Kent Lokantası'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilk “Kent Lokantası”nı dün öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Çapa’da açtı
Önceki İBB yönetiminin, “Sıcak Yuva Vakfı”na tahsis ettiği yerin geri alınmasıyla hizmete açılan Kent Lokantası’nda her gün dört öğün yemek 29 TL’den satılacak. Lokantada öğrencilere ilk servisi yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yemek tezgâhının başında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Kent Lokantaları’nın seçim vaatleri arasında bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“İkitelli, Bağcılar, Sultanbeyli gibi sanayinin yoğun olduğu noktalarda da mekânlar üreteceğiz. Çapa’da bulunduğumuz yer, eğitimin çok yoğun olduğu bir bölge. Bir güzel tarafı, çalışanlarımızı özellikle kadın tercih ediyoruz bütün lokantalarımızda. Onların vicdanlı gözleri, temiz bakışları bizim daha güzel hizmet sunmamızı sağlayacak.”
Gazetecilerin “Vakıfların kullanımındaki alanlar dönüşmeye devam edecek mi?” sorusuna yanıt veren İmamoğlu, “Vakıf deyince, bütün vakıfları zan altında asla bırakma niyetinde değilim. Ama ne yazık ki, bugün iktidar adına en derin mesajları vermekten geri durmayan vakıflar var. Onların faaliyetlerini, kendi imkânlarıyla yapsınlar. Bu bağlamda, yanlış algılar üreten ve tek taraflı bir bakışla toplumu bölen bu tür kurumlara dönük, eğer İBB’nin kullanılan bir yerleri varsa, geri alacağız” dedi.
Video Haberler
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Müge Anlı için harekete geçildi
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- Arınç'tan Metiner'e zehir zemberek sözler
- 'Sakın yatırım yapmayın' diyerek uyardı
- İstinaftan Alçı'ya kötü haber
- Terör örgütü lideri Öcalan için çarpıcı iddia
- Son anketteki 'CHP' ve 'İYİ Parti' ayrıntısı
- YÖK Başkanı Erol Özvar'dan YKS paylaşımı