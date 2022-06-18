Vakıftan alındı yurttaşa açıldı: İBB'den ilk 'Kent Lokantası'

18 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

Önceki İBB yönetiminin, “Sıcak Yuva Vakfı”na tahsis ettiği yerin geri alınmasıyla hizmete açılan Kent Lokantası’nda her gün dört öğün yemek 29 TL’den satılacak. Lokantada öğrencilere ilk servisi yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yemek tezgâhının başında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Kent Lokantaları’nın seçim vaatleri arasında bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“İkitelli, Bağcılar, Sultanbeyli gibi sanayinin yoğun olduğu noktalarda da mekânlar üreteceğiz. Çapa’da bulunduğumuz yer, eğitimin çok yoğun olduğu bir bölge. Bir güzel tarafı, çalışanlarımızı özellikle kadın tercih ediyoruz bütün lokantalarımızda. Onların vicdanlı gözleri, temiz bakışları bizim daha güzel hizmet sunmamızı sağlayacak.”

Gazetecilerin “Vakıfların kullanımındaki alanlar dönüşmeye devam edecek mi?” sorusuna yanıt veren İmamoğlu, “Vakıf deyince, bütün vakıfları zan altında asla bırakma niyetinde değilim. Ama ne yazık ki, bugün iktidar adına en derin mesajları vermekten geri durmayan vakıflar var. Onların faaliyetlerini, kendi imkânlarıyla yapsınlar. Bu bağlamda, yanlış algılar üreten ve tek taraflı bir bakışla toplumu bölen bu tür kurumlara dönük, eğer İBB’nin kullanılan bir yerleri varsa, geri alacağız” dedi.