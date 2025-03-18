Vali CHP'lilere nefret kustu: 'Ne uyarıdan, ne ikazdan, ne de insanlıktan anlıyorsunuz'

Yayınlanma: 18.03.2025 - 16:28

Güncelleme: 18.03.2025 - 16:28

Zonguldak'ta yapılan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıldönümü törenlerine Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun CHP'ye yönelik tepkisi damga vurdu.

Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törende, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören sonrasında makam odasına çekilen Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, tören alanında bir grup CHP'linin 'alternatif' anma töreni yaptığını duyunca balkona çıkıp CHP'lilere tepki gösterdi. Son derece kızgın olduğu gözlenen Hacıbektaşoğlu, CHP'lilere şu sözleri sarf etti:

"Siz paralel devlet misiniz? Paralel bir hukukunuz mu var? İkinci bir kanunuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada tören yapıldı. Ayıp, ayıp, ayıp. Siz nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz! Çok ayıp. Ne uyarıdan, ne ikazdan, ne de insanlıktan anlıyorsunuz."

Bunun üzerinde CHP Merkez ilçe Başkanı Osman Zaimoğlu, Vali Hacıbektaşoğlu'nu "Sayın Valim size saygısızlık yapmak istemiyoruz" diye yanıtladı. Törene gelen CHP'liler de hep bir ağızdan "Asıl size ayıp" diye karşılık verdi.

"BU NASIL BİR SÖYLEM?"

Vali Hacıbektaşoğlu'nun tepkisi üzerinde CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural'dan da bir yanıt geldi.

Yerel Özgür Halkın Sesi gazetesine konuşan Devrim Dural, törenin Valilik izniyle yapıldığı belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla sendikalar, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve partilerimizle birlikte alternatif bir çelenk koyma töreni düzenledik. Tören sırasında bir ses duydum ama anlam veremedim. Dönüp baktığımda Vali Bey ‘Utanmıyor musunuz?’ diyordu."

Vali Hacıbektaşoğlu’nun “paralel yapı” söylemini de eleştiren Dural, “Bu nasıl bir söylem? Valilik makamı tarafından izin verilen bir törene katıldık. Biz Çanakkale şehitlerini anıyorduk. Vali’nin bu üslubu devlet ciddiyetine yakışmadı” dedi. Dural, konuyla ilgili CHP Genel Merkezi ile görüşerek resmi bir yanıt vereceklerini de sözlerine ekledi.