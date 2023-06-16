Vali Davut Gül'den duyuru: İstanbul’da Onur Haftası yasak

İstanbul Valisi Davut Gül, Onur Haftası’nda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 09:31
Vali Davut Gül'den duyuru: İstanbul’da Onur Haftası yasak
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İstanbul'da LGBTİ+ gruplarca yapılması planlanan Onur Yürüyüşü öncesi İstanbul Valisi Davut Gül'den 'yasak' uyarısı geldi.

Vali Gül, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı: 

"Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiç bir faaliyete izin verilmemiştir.

İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsade edilmeyecektir…"

Onur Haftası kapsamında 18 Haziran günü Onur Yürüyüşü düzenlenmesi planlanıyordu. 




Davut Gül LGBTİ+ İstanbul Valisi Onur Haftası

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