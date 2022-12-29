Süs için asılan şemsiyeleri bile LGBT'ye bağladılar
Niğde’de bir esnafın süs için astığı şemsiyeler, Yeni Akit gazetesinin yaptığı haber yüzünden LGBT propagandası gerekçesiyle kaldırıldı.
Niğde’de Hüdavent Hatun Parkında çay ocağı işletmecisi Şaban Güleryüz, sokağın güzelleşmesi için tavana renkli şemsiyeler taktığını, ancak bir gazete muhabirinin, konuyu, LGBT renkleriyle bağdaştırdığını söyledi.
Güleryüz, astığı şemsiyelerin LGBT ile hiçbir alakasının olmadığına dikkat çekerek "Aslında görünümü, manzarası çok iyi bir yerdi. İki yıldır burada. Yalan haber yüzünden kaldırmak zorunda kaldık. Şimdiki halini gördünüz. Amacım buranın daha güzel olması. Çoluğun, çocuğun geçerken fotoğraf çekilirken dekor olsun diye takmıştım. Ama farklı niyetlerle, farklı amaçlarla çekip haber yapmışlar. Bunda art niyet arıyorum” dedi.
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