Validebağ Gönüllüleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne gitti: 2 bin 328 imza teslim edildi

Yayınlanma: 08.07.2024 - 18:30

Güncelleme: 08.07.2024 - 18:30

Yaşam savunucuların yıllardır korumak için mücadele yürüttüğü İstanbul Üsküdar’daki Validebağ Korusu’na Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenevi tarafından çit çekilmesi üzerine yurttaşların tepkisi devam ediyor. Daha önce de millet bahçesi yapılmak istenen koruyu savunan Validebağ Gönüllüleri, topladıkları 2 bin 328 imzayı dün İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne teslim etti. Dilekçelerle birlikte teslim edilen imzaların ardından müdürlüğün önünde açıklama yapan yurttaşlar, “İzin vermeyeceğiz, karşı duracağız, bunun için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

"KARŞI DURACAĞIZ"

Gönüllülerin burada yaptığı açıklamada, “Validebağ Korusu üzerinde söz hakkı sadece Üsküdar halkının değil, bütün dünyada yaşayan insanların, orada yaşayan börtü böceğin, hayvanların, göçmen kuşların, bitkilerin ve asırlık ağaçlarındır. Onların da sesi olacağız” dendi. Devletin bir kurumunun çıkardığı kanunu, devletin başka bir kurumunun hiçe sayarak sit alanlarında yapılaşmaya, parselleme yaparak bölmeye çalıştığını ve bakanların bu durumu görmezden geldiğini belirten yaşam savunucuları, “Biz yasaların el verdiği şekilde, korumuzu çocuklarımıza tek vücut tek parça halinde bırakabilmek için Validebağ Korusu’na başkalarının el uzatmasına, parsellemesine karşı duracağız” açıklamasını yaptı. Alana ruhsatsız büfe, yasal olmayan paravanlar yapmak yerine, korunun gelecek nesillere doğal haliyle kalması için çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan yaşam savunucuları, koruyu rant alanı olarak kullanma isteğinden derhal vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.