Valiliğin izin vermediği iddia edilmişti: CHP seçim mitingini nerede yapacak?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Haydi meydana' diyerek çağrıda bulunduğu mitinge, Mersin Valiliği'nden izin çıkmadığı iddialarına CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan ilk yanıt geldi.
Türk Lira'sının dolar karşısındaki sert düşüsünden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kifayetsiz Erdoğan’ın iktisadi temellerden tamamen uzak ekonomi yönetimi, liyakatsiz bürokratlar ile birleşince, ülke kaosa sürüklendi" açıklamalarında bulunmuştu.
Erken seçim çağrısının üstünde duran Kılıçdaroğlu, "Haydi meydana" diyerek ilk mitinginin Mersin'de olacağını açıkladı.
CHP'nin Mersin'de yapacağı miting için valilikten izin çıkmadığı iddia edildi.
CHP'DEN İLK YANIT
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise valiliğin ret kararına cevap verdi.
Mersin Valiliği'nin izin vermediğini iddialarını yalanlayan CHP'li Başarır, "Biz Cumhuriyet Meydanı'nı istedik. Bize Millet Parkı'nın yanındaki eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanındaki yeri önerdiler. İzin vermemek gibi bir durum söz konusu değil" dedi.
"Miting yapılacak" diyen Başarır, "Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanlış bir adım olsa da Millet Bahçesi'nin Cumhuriyet Meydanı'na kadar zaten 10 binler gelir. Hiç sıkıntı yok. Herkesi 4 Aralık'ta davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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