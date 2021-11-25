Erdoğan'ın mitingi için işçilere tehdit: "Yanında 4 kişi getirmeyen işe gelmesin!"

25 Kasım 2021 Perşembe, 18:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki İzmir programında AKP'li Menemen Belediyesi personellerinin mitinge katılımı zorunlu tutuldu.

Menemen Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilisi, Alsancak Stadı'nın açılışı, deprem konutlarının teslimi ve Menemen mitingi için İzmir'e gelecek olan Erdoğan'ın programına katılması için belediye işçilerini tehdit etti. İşçileri Menemen Koyundere Belediye Şantiyesi’nde toplayan yetkili, "Mitinge katılmak zorunlu. Eğer yanınızda dört kişi getirmeyecekseniz pazartesi işe gelmeyin" ifadesini kullandı.

Menemen Belediye başkan yardımcılarının da işçileri arayarak mitinge katılımın zorunlu olduğunu söylediği belirtildi.

"GÖZDAĞI VEREN BU ZİHNİYETİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

İşçilerin mitinge katılmaya zorlanmasına ilişkin CHP Menemen İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Menemen Belediyesi idarecileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Izmir ve Menemen programına katılım çağrısıyla sınırları zorlayan bir tutum sergilemiş; savurdukları tehditler, işi çığrından çıkarmıştır. Her personele kendilerinin yanı sıra TC kimlik numaralarını önceden vermek suretiyle 4 kişi daha getirme zorunluluğu dayatan, bununla kalmayıp gelmeyenlerin ve sözünde durmayanların işlerine son verileceği gözdağını veren bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz" denildi.