Valilik duyurdu: Özgür Özel'in memleketi Manisa'da da 'eylem' yasağı

Yayınlanma: 21.03.2025 - 15:39

Güncelleme: 21.03.2025 - 15:40

Manisa Valiliği, kent genelinde 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin muhafaza edilmesi ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçilmesi amacıyla bazı kararların alındığı belirtildi.

21-25 MART ARASI "YASAK"

Açıklamada, bu kapsamda 21-25 Mart tarihlerinde 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto eylemleri ülke geneline yayıldı.

İstanbul dışında en geniş katılımlı protestolar İzmir ve Ankara'da yaşandı.

Bunun üzerine İzmir Valiliği bugün yaptığı açıklamada 5 gün boyunca toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılmasının 5 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

İzmir'in ardından Ankara Valiliği de 5 günlük eylem yasağı ilan etti.

İstanbul, İzmir ve Ankara'nın ardından bir "yasak" kararı da Manisa için alınmış oldu.