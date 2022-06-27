Valilik, Ümit Özdağ’ın ‘Hatay’a giriş engeli’ni kaldırdı

27 Haziran 2022 Pazartesi, 22:46

“Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum” diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Hatay'a girişi valilik tarafından engellenmişti.

Özdağ, akşam saatlerinde parti heyetiyle birlikte Hatay'da basın açıklamasında bulundu.

Özdağ, “Bugün Hatay Valisi, Anayasa’ya aykırı ve hukuksuz bir şekilde aldığı, Zafer Partisi’nin Hatay’a girişinin engellenmesi kararından, sizlerin ve demokrasiye inanarak bize destek veren herkesin iradesi karşısında geri adım attı” açıklamasında bulundu.

Özdağ, Antakya'da il merkezine doğru yola çıkacaklarını ve orada canlı yayında basın açıklaması yapacağını duyurdu.

“MUHARREM İNCE DE BURAYA GELECEĞİNİ AÇIKLADI”

Özdağ, ayrıca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den telefon geldiğini belirterek, “Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arayarak destek vermek için buraya geleceğini açıkladı ve yola çıktı. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

İNCE: NİĞDE YOLUNDAN GERİ DÖNÜYORUM

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Ümit Özdağ aradı, Valiliğin Hatay'a giriş yasağını kaldırdığını söyledi. Teşekkür etti. Kendisinin de döneceğini söyledi. Ben de Niğde yolundan geri dönüyorum. Hatay vatan toprağıdır. Bizi vatanımızda kendi topraklarımıza almayacak bir güç henüz dünyaya gözlerini açmadı” dedi.