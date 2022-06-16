Ümit Özdağ: Anlaşmadan çekileceğiz, sınırlara mayın döşeyeceğiz
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir panelde sınırların savunmasızlığına dikkat çekerek, ''Ottowa Antlaşması'ndan çekildiğimizi beyan edeceğiz ve sınırlarımıza tekrar mayın döşeyeceğiz'' dedi.
Türkiye'nin sığınmacı politikalarına yönelik sert açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından düzenlenen bir panele katıldı.
Panelde, Türk ekonomisi ve hükümetin dış politikadaki tutumunu eleştiren Özdağ, Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında hazırlanan bir rapora atıfla şöyle konuştu:
''2011'de Birleşmiş Milletler, 'Askıdaki Hayatlar' diye bir rapor hazırlattı. Türkiye'de 8 ilde anketler yapıldı. 'Türk halkı sığınmacılara karşı nasıl bir tavır içinde olur?' 2011'de araştırma bitti. 2011'de Suriye'den göç başladı. 2009'da sınırdan mayınları sökmeye başladık. 2011'de mayınlar bitti. 2011'de Suriyeliler gelmeye başladı. Ya bu kadar çok tesadüf bir araya gelir mi?
Onun için biz Türk milletine söz veriyoruz. İktidarı elimize aldığımız an, Ottowa Antlaşması'ndan çekildiğimizi beyan edeceğiz ve sınırlarımıza tekrar mayın döşeyeceğiz. Dünyanın en kritik ülkesinde oturup, Ottowa Antlaşması'na imza atmak Atlas Okyanusu'nun ortasında giden bir geminin, dibine delik açmak demektir. Deli bunlar, deli. Şimdi diyorlar ki duvar inşa ettik. Komik olmayın, ne duvarı. Merdiveni dayayan geçiyor. Üstelik geçerken bir de alay ediyorlar, bizimle. 'Efendim, işte adamlar ölürse', kusura bakmayın, orada mayın olduğunu bile bile gelirse, benim suçum değil. O mayınlı tarladan geçmeyi deneyenin suçu.''
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