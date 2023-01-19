AKP'li Erdoğan'ın mitingi nedeniyle yollara düzenleme
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’ da Bursa’da yapacağı miting nedeniyle bu akşam 22.00’den itibaren Gökdere ve Meydancık kavşakları trafiğe kapatılacak.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ocak Cumartesi günü Bursa'da düzenleyeceği miting nedeniyle yollara ilişkin düzenleme yapıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“21 Ocak Cumartesi günü saat: 09.00 itibariyle Kemal Bengü Caddesi’nde bulunan Acemreis Cami kavşağından Gökdere gidiş - geliş, Mahmudiye kavşağından Gökdere gidiş - geliş, Meydancık kavşağından Gökdere kavşağına iniş ve çıkış, Etbalık kavşağı, Beyazıt Caddesi’nden Gökdere gidiş ve geliş istikametlerindeki yollar, Davut Kadı Caddesi’nden ( İncirli Caddesi)- Şenöz Işıklar- Meydancık kavşağı açık hava mitingi bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacak Ayrıca Yıldırım ilçesinde bulunan Kurtuluş Caddesi’ni kullanacak olan araç ve sürücüleri için cadde tek yön iniş olarak kullanılacak."
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Bu yolları kullanılacak yurttaşlariçin belirlenen alternatif güzergahlar şöyle;
“Araç sürücülerinin miting öncesi ve miting süresince, İzmir yolu, yakın doğu çevre yolu, Ankara yolu, Avrupa Konseyi Bulvarı, Yeşil Türbe istikametinden Setbaşı istikameti, İncirli Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Namazgâh Caddesi, Teleferik istikameti, İpekçilik Caddesi, Beyazıt Caddesi, Mudanya yolu ve Eğitim Cadde istikametlerini kullanmaları, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.”
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