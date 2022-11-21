Musa Hoca, Atatürk'ten sonra Cumhuriyeti de hedef aldı: 'Münafıklar en büyük düşmanlardır'

21 Kasım 2022 Pazartesi, 19:30

‘Musa Hoca’ lakabıyla bilinen Musa Ebu Cafer’in 14 Kasım 2018 yılında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e ilişkin söylediği, “Atatürk’ü benimseyen, onu seven, onun ilkelerini benimseyen kimselere de nasihatim şudur. Tövbe ediniz. Tövbe etmeyecek olursanız vallahi Allah’ın karşısına kâfir olarak çıkarsınız Allah korusun. Çünkü böyle bir şahsiyet İslam'ı ortadan kaldırıp yerine Cumhuriyeti ve laikliği getiren bir şahsiyettir. Böyle bir insanı Müslüman nasıl sevebilir?” sözleri geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

“Davet Minberi” adlı YouTube kanalında yayımlanan “Münafıkları Tanıyalım” başlıklı videoda Musa Ebu Cafer’in Cumhuriyet dönemini hedef aldığı ortaya çıktı.

Cafer, şunları kaydetti:

“Münafıklar en büyük düşmanlardır. Onlardan sakın. Çünkü zararları büyük oluyor. İslam tarihinde Müslümanlara çok büyük darbeler vuranlar münafıklar olmuşlar. Müslüman gibi görünen, Müslüman gibi konuşan, namaz kılan, Müslümanlarla beraber dini noktada ibadetlere giren kimseler olmuşlar ki daha sonra bunlar İslamı kökünden yıkmaya çalışmışlar. Müslümanlara ağır darbeler vurmuşlar. Şeriatı yeryüzünden silmeye çalışmışlar. Hilafeti kaldırmışlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi. İlk kuranların yaptığı gibi. Müslüman gibi görünüp Müslümanları kesenler, âlimlerini kesenler, dinlerini yasaklayanlar, şeriatlarını, halifelerini, Kuranlarını kaldıranlar bu insanlardı. İşte bunlar asıl düşmandır. O münafıklar ki cehennemin en alt tabakasında olacaklardır.”

SAVCILARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Musa Ebu Cafer'in Cumhuriyet dönemini hedef alan açıklamasını Cumhuriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

Bozkurt, "Kendini 'Musa Hoca' diye tanıtan ar ve edep yoksunu bir hadsiz Cumhuriyetimiz'in kurucusu Atatürk'e ve dönemin devlet adamlarına hakaretler yağdırmış. Kendine 'Hoca' diyen bu edepsiz; '… Şeriatı yeryüzünden silmeye çalışmışlar. Hilafeti kaldırmışlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi. İlk kuranların yaptığı gibi. Müslüman gibi görünüp Müslümanları kesenler, âlimlerini kesenler, dinlerini yasaklayanlar, şeriatlarını, halifelerini, Kuranlarını kaldıranlar bu insanlardı. İşte bunlar asıl düşmandır. O münafıklar ki cehennemin en alt tabakasında olacaklardır' sözlerini edebilmiş… Yazık ki, son yıllarda bu 'adam'ın benzerlerini sıklıkla gördük, görüyoruz" dedi.

(Hüsnü Bozkurt)

"Kendine 'Musa Hoca' diyen bu hadsizin böylesine pervasızca konuşma cesaretini nereden, kimlerden aldığı ortada ise de, asıl sorun; hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Savcıları'nın bunlar hakkında neden derhal yasal işlem yapmadıklarıdır" diyen Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"'Güneş balçıkla sıvanmaz' elbette. Elbette bu gibi hadsizlerin küfür ve hakaretleri Atatürk'ün büyüklüğüne zerre halel getirmez. Ama bu hayasızlar bu kin ve nefret söylemleri ile Atatürk'e, ilke, devrim ve eserlerine sonsuz bir minnet ve saygı ile bağlı olan milletimizin kahir ekseriyetinin duygularını incitmekte, halkımız arasına nifak sokmakta, 100 yıldır Cumhuriyetimiz'i yıkmak isteyen emperyalizmin değirmenine su taşımaktadır. Bu ihanete izin verilemez, verilmemelidir. Yetkilileri görevlerini yapmaya çağırıyoruz."