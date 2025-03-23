Son Dakika... Mansur Yavaş'tan Saraçhane'de açıklama
Son Dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş Saraçhane'de soruları yanıtladı. Yavaş, "İyi haberleri sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Çağlayan'da verdiği ikinci ifadesi tamamlandı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane'deki İBB binasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, "İyi haberi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
"BIRAKILMAMALARI HUKUK AÇISINDAN YANLIŞ OLACAK"
Yavaş, şöyle konuştu:
"Vatandaş burada kendi iradesine sahip çıkıyor. Genel başkan Çağlayan'da biz de buradayız. Dayanışma içerisindeyiz. İkinci ifade de bitmiş. Mutlaka inşallah serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Bırakılmamaları hukuk açısından yanlış olacak.
Operasyon başladığından bunu yana 11.2 milyar dolarımız gitti. 2 yıldır Merkez Bankası’nın yaptığı tasarruflar gitti. Hukuksuzluğu gördükçe herkes parasını alıp gidiyor, iş adamları gidiyor, gençler gidiyor. Hukuksuzluklar daha da aç kalmamıza sebep olacak. Üzgünüz, sabırla bekliyoruz iyi haberi. İstanbulluları tebrik ediyorum, kendi iradelerine sahip çıktı."
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