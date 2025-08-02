Van'da kayyumun işçi kıyımına protesto: İşçiler Erdoğan, Bahçeli ve Özel'e seslendi

DİSK'e bağlı Genel- İş Sendikası üyeleri, kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi'nden 7’si engelli olmak üzere 223 işçinin işine son verilmesini protesto etti.

İşten çıkarılan işçilerden Önder Soğukbulak, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) bünyesinde çalıştığını ve hiçbir gerekçe gösterilmeden görevine son verildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Devlet Bahçeli ve Erdoğan'ın, başlattığı bu süreçle beraber her şekilde kamuoyunda işte kardeşlik naraları söylenirken, bugün Van'da 223 işçimizin işine son verilmesi bugün gerçekten bu barışa ve demokrasiye sabotaj bir eylem olarak düşünüyoruz. Eğer bir genel sekreter gelip burada bu barış ve demokrasi 223 arkadaşlarının işten çıkarılması ile ilgili bunu yapabiliyorsa hükümete sesleniyorum. Ya atanmış bir memurun sen nasıl haddini bildirtmiyorsun? Sen kimsin ki bu hükümet adına sen bu işçilerin işine son veriyorsun? Bizim sesimize ses olmak isteyen bütün siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, demokrasi platformu ve halklara hepsine biz buradan sesleniyoruz; bizim sesimize ses olsunlar. Çünkü gerçekten bizi çıkarmaları sadece keyfi bir uygulamaydı. Gerçekten sudan bahanelerle bizim bugün işimize son verildi."

ERDOĞAN, BAHÇELİ VE ÖZEL'E SESLENDİLER

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel başta olmak üzere, Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Erdoğan bütün kesimlerde, bütün siyasi partilerin genel başkanlarına seslendiklerini söyleyen Soğukbulak, "Biz onlardan şunu istiyoruz; derhal önce kayyum atılan yerlerin halk iradesine teslim edilmesi ve bir adım atılacaksa Barış ve Demokrasi Platformu üzerinden bugün bu 223 arkadaşının derhal işlerine geri dönülmesini rica ediyoruz ve bekliyoruz. Engelli arkadaşlarımızın yaşadığı mağduriyet çok daha büyük. Bu kabul edilemez" diye konuştu.

"ENGELLİLERDEN NE İSTİYORSUNUZ?"

Yüzde 65 engelli raporu bulunan beş çocuk babası Rıfat Zorba ise kendisi ve eşinin engelli olduğunu belirterek, "Sadece engelli maaşıyla geçinmemiz mümkün değil. Ev kiramız var, çocuklarımız öğrenci. Bizi neden işten çıkardılar, anlayamıyorum" dedi.

İşçilerden Necattin Bulut, 2018 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işten çıkarıldığını, tüm yargı süreçlerini kazanmasına rağmen tekrar mülakatta başarısız sayıldığını dile getirdi. 2024 yerel seçimlerinden sonra tekrar göreve başladığını ancak 29 Temmuz 2025’te işine yeniden son verildiğini ifade etti. Bulut, "Bu yapılan hukuksuzluğu hiç kimse kabul edemez. 7- 8 engelli arkadaşımız var. 14 bayan arkadaşımız. Yani hadi biz kendimizi geçelim, engelli arkadaşlarımızdan ne istediniz? Ev geçindiren insanlar, eşi engelli, kendisi engelli, iki çocuğu engelli. Yani bunlardan ne istiyorsunuz? Allah'tan reva mı bu yapılan? Hani sözde barış süreci sağlanıyor. Barış sağlanacak, onu göremiyoruz" dedi.

İşçiler, sendika aracılığıyla tüm hukuki haklarını arayacaklarını ifade ederken, kayyum uygulamasına ve işten çıkarmalara karşı toplumsal destek çağrısında bulundu. DEM Parti’nin yanı sıra diğer siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerine seslenen işçiler, işlerine geri dönene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.