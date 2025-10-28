Van'daki 29 Ekim töreninde ilginç görüntüler: Vali, Grup Yorum'la yürüdü!

Van'a Cumhuriyetin 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında Valilik bahçesinde bir tören yapıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yerine kayyum atanan Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik ve diğer protokol üyeleri katıldı.

'YASAK'LI EZGİYLE TÖREN

Törenin görüntüleri de Van Valiliğinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ancak görüntüler eşliğinde tercih edilen müzik ise dinleyenleri hayli şaşırttı. Zira sözkonusu videoda Grup Yorum'a ait "Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor" isimli ezgi kullanıldı.

Yaklaşık 40 yıllık tarihi boyunca üyeleri sayısız kez gözaltına alınmış, çeşitli baskılara uğramış olan Grup Yorum'un YouTube’daki 454 videosu “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellenmiş, ardından da şarkıları Spotify'dan kaldırılmıştı.

"Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor" isimli enstrümantel ezgi, Grup Yorum'un 1999 yılında çıkardığı Kucaklaşma albümünde yer almıştı.