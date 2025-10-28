Cumhuriyet Gazetesi Logo
Van'daki 29 Ekim töreninde ilginç görüntüler: Vali, Grup Yorum'la yürüdü!

Van'daki 29 Ekim töreninde ilginç görüntüler: Vali, Grup Yorum'la yürüdü!

28.10.2025 16:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Van'daki 29 Ekim töreninde ilginç görüntüler: Vali, Grup Yorum'la yürüdü!

Van Valiliğinin resmi sosyal medya hesabında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'inci yılı nedeniyle yapılan çelenk sunma töreninin görüntüleri, Grup Yorum'a ait "Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor" ezgisi eşliğinde paylaşıldı.

Van'a Cumhuriyetin 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında Valilik bahçesinde bir tören yapıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yerine kayyum atanan Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik ve diğer protokol üyeleri katıldı.

'YASAK'LI EZGİYLE TÖREN

Törenin görüntüleri de Van Valiliğinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ancak görüntüler eşliğinde tercih edilen müzik ise dinleyenleri hayli şaşırttı. Zira sözkonusu videoda Grup Yorum'a ait "Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor" isimli ezgi kullanıldı.

Yaklaşık 40 yıllık tarihi boyunca üyeleri sayısız kez gözaltına alınmış, çeşitli baskılara uğramış olan Grup Yorum'un  YouTube’daki 454 videosu “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellenmiş, ardından da şarkıları Spotify'dan kaldırılmıştı.  

"Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor" isimli enstrümantel ezgi, Grup Yorum'un 1999 yılında çıkardığı Kucaklaşma albümünde yer almıştı. 

İlgili Konular: #GRUP YORUM #spotify #Van Valiliği

İlgili Haberler

Grup Yorum 40 yaşında
Grup Yorum 40 yaşında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Yıldız Üniversitesi Şehir Planlama öğrencisi dört arkadaşın (Ayşegül Yordam, Metin Kahraman, Tuncay Akdoğan, Kemal Sahir Gürel) birlikte 1985 yılında kurdukları Grup Yorum, içinde bulunduğumuz 2025 yılında kırk yaşına basmış oluyor...
Şarkıları erişime engellenen Grup Yorum'dan ilk açıklama: 'AKP faşizmi saldırmaya devam ediyor'
Şarkıları erişime engellenen Grup Yorum'dan ilk açıklama: 'AKP faşizmi saldırmaya devam ediyor' Sosyal medya ve YouTube, Spotify gibi müzik platformlarında yer alan şarkıları erişime engellenen Grup Yorum, yaptığı açıklamada "AKP faşizmi emperyalizmin talimatları doğrultusunda saldırmaya devam ediyor. Ne yaparlarsa yapsınlar; bir ulusun türkülerini yapanlar, yasalarını yapanlardan daha güçlüdür" ifadelerine yer verdi.
Grup Yorum'dan sansüre karşı yeni hamle: Tüm albümlerini indirilebilir linkle paylaştılar
Grup Yorum'dan sansüre karşı yeni hamle: Tüm albümlerini indirilebilir linkle paylaştılar Grup Yorum, şarkılarına getirilen sansürün ardından tüm albümünü sosyal medya üzerinden dinleyicileriyle paylaştı. Grup Yorum, dinleyicilerine bir dosya bağlantısıyla tüm albümlerini sunarak sansüre karşı direniş çağrısı yaptı.