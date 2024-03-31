Van’da oy sayım işlemleri başladı

Van'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma süresinin sona ermesiyle birlikte sayım işlemleri başladı.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 16:56
Abone Ol google-news

Kentte sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 16.00 itibariyle sona erdi. Toplam 2 bin 459 sandığın kurulduğu kentte, oy verme süresinin bitmesiyle sandıklar tek tek açılmaya başlandı. Oy kullanma işleminin bitimine son 5 dakika kala okul çevresinde bulunanlara çağrı yapıldı. Sürenin sona ermesiyle birlikte okul kapısı kapatıldı.

Kapıların kapanmasıyla birlikte parti müşahitlerinin gözü önünde Vestel Kız Meslek Lisesi'nde mühürlü sandıklar açılarak oylar tek tek sayılmaya başlandı.

 


İlgili Haberler

‘Seyyar seçmenlere toplu oy kullandırılıyor’ iddiası: Saray’dan açıklama geldi

‘Seyyar seçmenlere toplu oy kullandırılıyor’ iddiası: Saray’dan açıklama geldi
Hakkari'de hizmet alamayan yurttaşlar sandığı boykot etti

Hakkari'de hizmet alamayan yurttaşlar sandığı boykot etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oyunu Üsküdar’da kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oyunu Üsküdar’da kullandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu
31 mart yerel seçimde oy pusulası nasıl olacak? Oy pusulasında hangi partiler yer alacak?

31 mart yerel seçimde oy pusulası nasıl olacak? Oy pusulasında hangi partiler yer alacak?
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
AKP'li adaydan bir garip 'ikna' yöntemi: 'AK Parti'ye değil Murat Gökçekaya'ya oy istiyorum'

AKP'li adaydan bir garip 'ikna' yöntemi: 'AK Parti'ye değil Murat Gökçekaya'ya oy istiyorum'
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Aslan burcu yorumu
Seçime 2 gün kala… AKP’yi destekleme kararı aldılar!

Seçime 2 gün kala… AKP’yi destekleme kararı aldılar!
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi İkizler burcu yorumu