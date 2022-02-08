Van’da sağlık emekçilerine polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı
Van’da 'G(ö)revdeyiz' diyerek iş bırakan sağlık emekçilerinin hastane önünde yapmak istedikleri basın açıklaması polis müdahalesiyle karşılaştı. Olayda TTB yöneticileri de aralarında 10 kişi gözaltına alındı.
Sağlık emek ve meslek örgütlerinin çağrısıyla ülke genelinde iş bırakan sağlık emekçileri, hastane önlerinde düzenledikleri basın açıklamalarıyla taleplerini dile getirdi.
Emekçilerin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapmak istediği açıklama ise polis müdahalesine maruz kaldı.
Van Hakkari-Tabip Odası Başkanı Hüseyin Yaviç, açıklama yapılmasına izin vermeyen polisin tutumuna “Türkiye’nin her ilinde yapılan bir açıklama var. Her ilde yasak değil de burada mı yasak?" diyerek tepki gösterdi.
Yaşanan arbedenin ardından Oda Başkanı Hüseyin Yaviç, TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Ayfer Bostan, SES Şube Eşbaşkanı Figen Çolakoğlu, Şube Eşbaşkanı Zeki Seven, Şube Kadın Sekreteri Seda Güler, Şube Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yılmaz de aralarında 10 kişi gözaltına alındı.
Türk Tabipleri Birliği'nden gözaltılar üzerine yapılan açıklamada "Van'daki yasakçı anlayış emeğimize, sağlığımıza sahip çıkmamıza; anayasal haklara yine tahammül edememiştir. Gözaltına alınan Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Hüseyin Yaviç, Yönetim Kurulu üyesi Ayfer Bostan ve SES şube yöneticileri hemen serbest bırakılmalıdır" denildi.
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