Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 15:03

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 15:12

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza toplayacak kişiler için başvurular Pazartesi günü tamamlandı. Cumhurbaşkanı adaylığına başvuru yapan Doğu Perinçek'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Doğu Perinçek kimdir? Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek nereli, kaç yaşında? İşte, Doğu Perinçek hakkında merak edilenler...

DOĞU PERİNÇEK KİMDİR?

17 Haziran 1942’de babasının yedek subaylık görevi yaptığı sırada Gaziantep'te doğdu. Babası, Erzincan ili Kemaliye ilçesi Apçağa köyünden, Hacı Sadıkgil ailesinden Yargıtay Başsavcı Yardımcılığı ve dört dönem milletvekili olan Sadık Perinçek’tir.

İlk öğrenimini Ankara Sarar İlkokulu’nda, orta öğrenimini Atatürk Lisesi ve Bahçelievler Deneme Lisesi'nde gördü.

Üniversite yıllarında, 1962 ve 1963'te toplam on ay Almanya'da işçilik yaptı ve Almanca öğrendi. Haziran 1964’te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi ve Kamu Hukuku (Devlet Teorisi ve Kamu Hürriyetleri) kürsüsüne asistan olarak girdi.

Mart 1968’de Hukuk doktoru oldu. Doktora tezinin konusu ve ilk kitabı, “Türkiye'de Siyasi Partilerin İç Düzeni ve Yasaklanması Rejimi.”

1964 yılında Bilimsel Sosyalizmi benimsedi. Mart 1968’de Fikir Kulüpleri Federasyonu (Dev-Genç) Genel Başkanı oldu. 1968 yılında Türkiye tarihinin en kitlesel gençlik eylemleri sırasında, üniversite işgallerinde devrimci gençlik hareketinin genel başkanıydı.

Dört yıl Siyasi İlimler Derneği Türkiye Bölümü yöneticiliği, dört yıl Türk Hukuk Kurumu yöneticiliği yaptı.

Kasım 1968’de arkadaşlarıyla birlikte Aydınlık dergisini kurdu ve yayımlamaya başladı.

12 Mart 1971-74 döneminde, TCK’nın 141. maddesi nedeniyle yirmi yıl hapse mahkûm edildi. İki buçuk yıl kadar tutuklu kaldı. 1974 Temmuz’unda genel afla serbest kaldı.

1968 yılından beri Aydınlık Hareketinin ve parti örgütünün önderi. 28 Ocak 1978’de kurulan Türkiye İşçi Köylü Partisi’nin Genel Başkanı oldu. 20 Mart 1978’de yayın hayatına başlayan günlük Aydınlık gazetesinin kuruluşuna ve yayınına önderlik etti, başyazarlık yaptı.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra tutuklandı, 8 yıl hapse mahkûm edildi. 1985 Martında serbest kaldı.

Ocak 1987’de yayımlanan haftalık 2000'e Doğru dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini ve Başyazarlığı görevini üstlendi.

10 Nisan 1990’da “Sansür Sürgün Kararnamesi”nin çıkarılmasından sonra aynı yılın sonbaharında tutuklandı ve Diyarbakır Cezaevi'nde üç ay tutuklu kaldı.

1991 yılında TCK’nın 141. maddesinin kaldırılmasıyla siyasal haklarına kavuştu ve Temmuz ayında Sosyalist Parti 2. Büyük Kongresi'nde Genel Başkan seçildi.

10 Temmuz 1992’de Sosyalist Parti'nin Anayasa Mahkemesince kapatılması üzerine kurulan İşçi Partisi’nin Genel Başkanı oldu.

DOĞU PERİNÇEK ÖZEL YAŞAMI

Doğu Perinçek, iyi derecede Almanca ve orta derecede İngilizce biliyor. Şule Perinçek ile evli ve Zeynep, Kiraz, Mehmet, Sadık Can adlarında 4 çocuk babasıdır.

50’den fazla kitabı, binlerce bilimsel araştırması ve yazısı vardır.