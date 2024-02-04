Perinçek açıkladı: İBB'ye bir aday daha çıktı

Yayınlanma: 04.02.2024 - 18:33

Güncelleme: 04.02.2024 - 18:33

Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Seçim Bildirgesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, burada yaptığı konuşmada, depreme dayanıklı kentler kuracaklarını söyledi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, kentlerin ve kasabaların altından fay hatlarının geçtiğini belirten Perinçek, "Bu Türkiye gerçeği ve İstanbul'un nüfusunu deprem belirlemesin" dedi.

Perinçek, İstanbul'u nefes alınır ve yaşanır bir kent haline getireceklerini, birçok kamu kurumu, üniversite ve sanayi yerleşkesini İstanbul'un dışına taşıyacaklarını belirterek, "Bu sayede nüfus da Anadolu'ya geri dönecek. Bütün bunları uyguladığımız zaman İstanbul'u 10 yılda 5 milyon nüfuslu bir kent haline getirebiliriz" diye konuştu.

Uydu kentler ve mahallelerle İstanbul'u yeniden inşa edeceklerini dile getiren Perinçek, "İstanbul'da ve bütün Türkiye'de o mahalle kültürünü, dayanışmasını, kardeşliğini, sevgisini ayağa kaldıracağız. İnsancıl kentler ve insancıl belediyeler kuracağız" ifadelerini kullandı.

Perinçek, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut il başkanı İbrahim Okan Özkan olduğunu açıklayarak, şunları kaydetti:

"Kendileri, bu millete adanmış kahramanlar kadrosunun namuslu, dürüst, birikimli, tecrübeli, bilinçli ve işini bilen seçkin arkadaşlar arasındadır. İstanbul halkına İbrahim Okan Özkan arkadaşımızı önerirken hiçbir zaman mahcup olmayacağız, başımızı öne eğmeyeceğiz. İşçisi, çiftçisi, zanaatkarı, esnafı, tüccarı ve sanayicisiyle birlikte İstanbul'u önümüzdeki zorluklardan, büyük aydınlıklara çıkartacak, zorlu mücadeleye önderlik edecektir."

İsminin açıklanmasının ardından sahneye çıkan Özkan, İstanbul'un sorunlarının Türkiye'nin sorunları olduğunu belirterek, "İstanbul'u sadece İstanbul'dan ibaret görenler İstanbul'u yönetemezler" dedi.

İstanbul'un sorunlarının dağ gibi olduğuna dikkati çeken Özkan, "Deprem, trafik, toplu ulaşım, kira, hayat pahalılığı, çarpık kentleşme. Bu sorunların en büyük sebebi, İstanbul'a düzensiz göç sonrası oluşan nüfus yoğunluğudur" ifadelerini kullandı.