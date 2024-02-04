Perinçek açıkladı: İBB'ye bir aday daha çıktı

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, partilerinin İBB Başkan adayının İl Başkanı İbrahim Okan Özkan olduğunu duyurdu.

AA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 18:33
Perinçek açıkladı: İBB'ye bir aday daha çıktı
Abone Ol google-news

Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Seçim Bildirgesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, burada yaptığı konuşmada, depreme dayanıklı kentler kuracaklarını söyledi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, kentlerin ve kasabaların altından fay hatlarının geçtiğini belirten Perinçek, "Bu Türkiye gerçeği ve İstanbul'un nüfusunu deprem belirlemesin" dedi.

Perinçek, İstanbul'u nefes alınır ve yaşanır bir kent haline getireceklerini, birçok kamu kurumu, üniversite ve sanayi yerleşkesini İstanbul'un dışına taşıyacaklarını belirterek, "Bu sayede nüfus da Anadolu'ya geri dönecek. Bütün bunları uyguladığımız zaman İstanbul'u 10 yılda 5 milyon nüfuslu bir kent haline getirebiliriz" diye konuştu.

Uydu kentler ve mahallelerle İstanbul'u yeniden inşa edeceklerini dile getiren Perinçek, "İstanbul'da ve bütün Türkiye'de o mahalle kültürünü, dayanışmasını, kardeşliğini, sevgisini ayağa kaldıracağız. İnsancıl kentler ve insancıl belediyeler kuracağız" ifadelerini kullandı.

Perinçek, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut il başkanı İbrahim Okan Özkan olduğunu açıklayarak, şunları kaydetti:

"Kendileri, bu millete adanmış kahramanlar kadrosunun namuslu, dürüst, birikimli, tecrübeli, bilinçli ve işini bilen seçkin arkadaşlar arasındadır. İstanbul halkına İbrahim Okan Özkan arkadaşımızı önerirken hiçbir zaman mahcup olmayacağız, başımızı öne eğmeyeceğiz. İşçisi, çiftçisi, zanaatkarı, esnafı, tüccarı ve sanayicisiyle birlikte İstanbul'u önümüzdeki zorluklardan, büyük aydınlıklara çıkartacak, zorlu mücadeleye önderlik edecektir."

İsminin açıklanmasının ardından sahneye çıkan Özkan, İstanbul'un sorunlarının Türkiye'nin sorunları olduğunu belirterek, "İstanbul'u sadece İstanbul'dan ibaret görenler İstanbul'u yönetemezler" dedi.

İstanbul'un sorunlarının dağ gibi olduğuna dikkati çeken Özkan, "Deprem, trafik, toplu ulaşım, kira, hayat pahalılığı, çarpık kentleşme. Bu sorunların en büyük sebebi, İstanbul'a düzensiz göç sonrası oluşan nüfus yoğunluğudur" ifadelerini kullandı.


Vatan Partisi haberleri Doğu Perinçek haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

Yeniden Refah Partisi ve AKP ittifak kuracak mı? Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan yerel seçim kararını ne zaman açıklayacak?

Yeniden Refah Partisi ve AKP ittifak kuracak mı? Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan yerel seçim kararını ne zaman açıklayacak?
DEM Parti, yerel seçim için adaylarını açıkladı: Ahmet Türk resmen duyuruldu

DEM Parti, yerel seçim için adaylarını açıkladı: Ahmet Türk resmen duyuruldu
Muharrem İnce'nin 'yerel seçim' kararına CHP'den ilk tepki

Muharrem İnce'nin 'yerel seçim' kararına CHP'den ilk tepki
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon