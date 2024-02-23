Vatandaştan İYİ Partili adaya bir garip istek: 5 yıldır bekarım...

Yayınlanma: 23.02.2024 - 13:22

Güncelleme: 23.02.2024 - 13:22

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, seçim çalışmaları için sahaya indi. Enver ile karşılaşan yaşlı bir vatandaşın talebi görenleri şaşırttı. Vatandaş, "5 yıldır bekarım bana uygun bir aile ayarla dedi. Bu istek karşısında şaşıran Enver ise yanındakilere "Onur senin çevren vardır hanım istiyor" dedi.