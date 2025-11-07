Vatikan heyeti, Papa’nın ziyareti öncesi Denizli'ye geldi

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, papalık görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak. Papa, Türkiye’yi 27-30 Kasım tarihlerinde ziyaret edecek. Papa’nın ziyareti öncesi, Vatikan’dan bir heyet, Denizli'ye geldi.

Leo'nun Genel Vekili Kardinal Baldassare Reina ve yanındaki papazlar ve rahibelerden oluşan 38 kişilik heyet, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Pamukkale Ören Yeri'ndeki Hierapolis Antik Kenti'ni gezdi. Ziyarete Kardinal Vekili Özel Sekreteri LoI Dario, Roma Piskoposluğu Vekili Renato Tarantelli Baccari, Roma Vikaryası Hac Pastoral Ofisi Direktörü Antonia Romana Nazzaro ve diğer yetkililer de yer aldı. Reina ve yanındaki heyet, antik kentteki Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan St. Philippus'un mezar ve kilisesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kilise ziyaretinin ardından Reina ve yanındaki heyet, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'deki beyaz travertenlere geçti. Reina ve bazı papazlar ayakkabılarını çıkarıp, beyaz travertenlerde sıcak suda çıplak ayakla yürüdü. Reina travertenlerde papazlarla birlikte hatıra fotoğrafı da çekildi.

"HEYECAN VER İCİ"

Denizli programı kapsamında Reina ve beraberindekiler, daha sonra Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti. Kardinal Reina, Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'ten antik kent hakkında bilgi alıp, Laodikya Kilisesi, kiliseli peristilli ev, batı tiyatrosu ve merkezi agorayı gezdi. Reina, yaptığı açıklamada, Hierapolis ve Laodikya antik kentlerini çok beğendiğini belirterek, "Tabii ki Roma Kilisesi olarak biz burada bulunuyoruz. Bu topraklarda yaşamış olan 2 bin sene evvelki ilk Hristiyanların ayak izlerini takip etmek, onların burada bıraktıkları eserleri veya izleri görmek bizim için son dereye heyecan vericiydi. Çoğumuz Hierapolis'e ilk kez geldik. Eski çağlardan kalan eserleri gördük. Son derece önemli bir sit alanı. Aynı zamanda da Hristiyanların izlerinin olması bizi çok ilgilendirdi ve heyecanlandırdı" diye konuştu.

Reina, travertenlerde çıplak ayakla yürümenin nasıl bir his olduğu sorusuna ise "Diğer rahip arkadaşlarımla birlikte girdik. Burası son derece önemli ve çok ziyaret edilen bir merkez. Biz de büyük bir keyif alarak gezdik, çok hoşumuza gitti. Çünkü ilk kez görüyorduk" yanıtını verdi.