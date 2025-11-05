Cumhuriyet Gazetesi Logo
Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti
Ahmet Süha Umar
Son Köşe Yazıları

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti

05.11.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Vatikan, Papa 14. Leo’nun, İznik Konsili’nin 1700. yılı olan bu yıl 27-30 Kasım tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Papa İznik Konsili’nden söz ederken “Günümüz kilise hayatındaki en derin yaralardan biri, Hıristiyanlar olarak bölünmüş olmamızdır” demiş ve İznik Konsili’ni, evrensel bağları yenilemek için örnek göstererek, toplantıya yalnız ev sahibi Fener Rum Patriği Bartholomeos’un değil, diğer kiliselerin de katılmasını istediğini açıklamıştı.

Önceki dört papa gibi Papa 14. Leo’nun da Türkiye ziyareti için Fener Rum Patrikhanesi’nin kuruluş tarihi kabul edilen, Havari Andreas Yortusu’nu (30 Kasım) seçmesi ve Patrik Bartholomeos’tan, “ev sahibi” olarak söz etmesi anlamlıdır.

Hıristiyan dünyası 3. Konsil’den başlayarak Batı ve Doğu Hıristiyanlığı olarak bölünmüştür. Fener Patrikhanesi, Doğu (Bizans) Kilisesi’ni temsil ettiğini ve “ekümenik”lik iddiasını kendi cemaatine bile kabul ettirememiştir. Türkiye’yi, Amerikalı Papa 14. Leo’nun Hıristiyan kiliselerini birleştirme amacından çok, patrikhanenin ve Patrik Bartholomeos’un düşünceleri, eylemleri ile 14. Leo’nun onlara vereceği destek yakından ilgilendirmektedir.

TANRI’M BİZİ TÜRKLERDEN KORU! 

1980’li yıllarda, Brüksel-Grand Sablon kilisesinin papazının, “Tanrı’m bizi Türklerden koru!” diye dua ettiğini duyduğumda şaşırmıştım. Bugün bile Hıristiyan dünyasının Türklere bu gözle baktığını gösteren birçok olay var. Hıristiyanlar tekrar birleşir mi bilemem ama konu Türkler olunca bunu başaracakları kuşkusuzdur. Fener Rum Patrikhanesi’nin asırlar boyu süren Türk karşıtı etkinlikleri en somut örnektir.

FATİH’TEN, SOKOLLU’YA PATRİKHANE

Fatih patrikhaneye Bizans’tan bile geniş yetki tanımış; Sokollu, Balkanlar’da devlet aleyhine çalışan patrikhanenin gücünü kırmak için, Sırp Ortodoks Kilisesi’ni yeniden kurup, başına yeğeni Makarije’yi getirmiştir. Atatürk de 1922’de, patrikhanenin düşmanca faaliyetleri nedeniyle Türkiye dışına çıkarılması gerektiğini şöyle açıklamış; “Bir fesat ve hıyanet ocağı olan, memlekette nifak ve şikak tohumu saçan, Hıristiyan hemşerilerimizin huzur ve refahı için de uğursuzluk ve felaket sebebi olan Rum Patrikhanesi’ni artık topraklarımız üzerinde bırakamayız. Bu tehlikeli teşkilatı memleketimizde muhafazaya bizi mecbur etmek için ne gibi vesile ve sebepler gösterilebilir? Türkiye’nin Rum Patrikhanesi için arazisi üzerinde bir sığınak göstermeye ne mecburiyeti var? Bu fesat ocağının hakiki yeri Yunanistan değil midir?”

Patrikhane Lozan’da müttefiklerin ısrarıyla, siyasete karışmamak koşuluyla Türkiye’de kalmış, statüsü, patrik seçimi ve atanması Türk hukukuna bağlanmıştır. Bunları bilmek, “Sokollu’ya saplanıp kalmak” veya “çağı kaçırmak” değil ülke çıkarlarını korumanın ilk koşuludur.

PATRİKHANE BİR TÜRK KURUMU OLARAK DAVRANMAKLA YÜKÜMLÜDÜR

Patrikhane, Türk yasalarına tabi bir Türk kurumu; patrik bir Türk görevlisidir. Cemaati İstanbul’daki birkaç bin Rum’dan ibaret olan patrikhanenin Türkiye’de kalmaya devam etmesi buna bağlıdır. Bu gerçeği unutmadığı ve geçmişte yaptıklarını tekrarlamadığı sürece patrikhane ve Bartholomeos bir sıkıntı yaşamamıştır ama Bartholomeos’un “Bizans entrikası” tanımını haklı çıkararak Türkiye’yi “ruhban okulu” konusunda Trump’a şikâyet etmesi, geçmişi tekrarlayabileceğini, dertsiz başına dert açabileceğini göstermektedir. Bartholomeos’un, yurtdışı gezilerini o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerine haber vermesi, ilk ziyaretini büyükelçiliğe yapması, devlet protokolü gereğidir. Büyükelçinin, Bartholomeos’a ilgi gösterip ağırlaması, programının elverdiği ölçüde onunla etkinliklere katılması, nezaket gereğidir. Bartholomeos’u havaalanında karşılaması, uğurlaması ise Lozan’da patrikhanenin Türkiye’de kalmasında ısrar eden, patrikhanenin “ekümeniklik” iddiasına arka çıkan emperyalizme şirin görünme işgüzarlığı olur. Devlet protokolü ile bağdaşmaz. Devletin itibarını zedeler, politikasını zora sokar.

PAPA ZİYARETİNİN GETİRİSİ 

Anadolu, Hıristiyanlığın ana kavramlarını, ibadet şekillerini belirleyen ilk konsilin toplandığı İznik’ten, Efes Meryem Ana Evi’ne; Ayasofya Kilisesi’nden, Asya’nın Yedi Kilisesi’ne; Anadolu’nun dört bir yanına dağılmış önemli merkezlere; Haçlı Seferleri’nin güzergâhına kadar Hıristiyanlık tarihinin izleri ile doludur. Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretinin tek amacı Hıristiyanlık tarihini yerinde görmek; Türkiye için ise tek sonucu, bu tarihi yaşamak isteyecek Hıristiyanların Türk turizmine katkısı olmalıdır.

İlgili Konular: #Fener Rum Patrikhanesi #Vatikan #papa #Fener Rum Patriği

Yazarın Son Yazıları

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti

Vatikan, Papa 14. Leo’nun, İznik Konsili’nin 1700. yılı olan bu yıl 27-30 Kasım tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Devamını Oku
05.11.2025
Tarih tekerrür mü ediyor?

Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.

Devamını Oku
29.10.2025
II. Abdülhamit’in durumuna düşmek!

“Kıbrıs sorunu”, Kıbrıs Barış Harekâtı ile çözülmüştür.

Devamını Oku
22.10.2025
Ortadoğu tamam, sıra Batı Balkanlar’da!

“Bölge ve dünya dengelerinin ne yönde değişeceğini bilemeyiz. Koşullar oluştuğu takdirde Sırbistan, Kosova’yı tanımamızın karşılığını, bizi çok yakından ilgilendiren Kürt ayrılıkçılığı konusunda vermekten kaçınmayabilir.

Devamını Oku
15.10.2025
Korsanlar, haydutlar ve devlet başkanları

İsrail’in kendi karasuları dışında seyreden silahsız Sumud Filosu’na saldırısı, “deniz haydutluğu-korsanlık”tır.

Devamını Oku
08.10.2025
İktidar hesap vermektir

İktidar hesap vermektir

Devamını Oku
01.10.2025
Diplomasi notları

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Washington Büyükelçiliği’ni açarken “Yıkılmamış bir vatanı temsil ediyorum.” demiş.

Devamını Oku
24.09.2025
Türkiye-Çin dostluk bağı: Uygurlar

Uygur Türkleri, Türkiye ile Çin arasında dostluk bağıdır.

Devamını Oku
17.09.2025
Kılavuzu Trump olanın!

Trump’ın göreve geldiği Ocak 2025’ten bu yana dünyada olanlar bu başlığı hak ediyor.

Devamını Oku
10.09.2025
Balkanlar’da Yugoslavya, Avrupa’da Türkiye

Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi olarak atandığımda, Başbakan Danışmanı Ahmet Davutoğlu, “Belgrad’a atanmanızdan memnun oldum Süha Bey” demişti.

Devamını Oku
03.09.2025
Kardeşim Hakan Fidan

Haberlerde gördüm. “SDG, İsrail ile işbirliği yapıyor.

Devamını Oku
27.08.2025
Biz bu haltı neden yedik?

Trump ile Putin’in, “merak uyandırarak” reklamı yapılan Alaska buluşması bazılarının beklediği sonuçları vermedi.

Devamını Oku
20.08.2025
Hayali koridorun düşündürdükleri

Trump, Azerbaycan ile Nahçıvan’ı ayıran Ermeni topraklarındaki, henüz adı var kendi yok Zengezur Koridoru’nun işletmesini aldı.

Devamını Oku
13.08.2025
Karagöz ile Hacivat

Bugünlerde dünyayı parmaklarında oynatmaya çalışanları gördükçe, çocukluk yıllarımda Hayali Küçük Ali’nin Karagöz ile Hacivat gösterilerini anımsıyorum.

Devamını Oku
06.08.2025
Neredeeen nereye...

Dünyada ve çevremizde, Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren hatta devletin geleceğini şekillendirme potansiyeli taşıyan değişimler oluyor.

Devamını Oku
30.07.2025
Şarkılar seni söyler...

Güftesi Müzeyyen Hanım’a, bestesi Muzaffer İlkar’a ait...

Devamını Oku
23.07.2025
Anlayana sivrisinek saz...

Bir ülkede kargaşa, anarşi, terör, iç çatışma ortamını yaratan, insan hak ve özgürlüklerinin, demokrasinin olmaması, hukuka uyulmamasıdır. “Terörsüz Türkiye”, Türkiye’de demokrasinin olmadığını, devletin, “demokratik, laik, sosyal hukuk devleti” niteliğinin kaybolduğunu gösteren bir tanımlamadır.

Devamını Oku
16.07.2025
Trump neyin peşinde?

“Tarzan” Johnny Weissmuller zora düşünce, “Tarzan müşkül durumda!” derdik.

Devamını Oku
09.07.2025
Aile fotoğrafı

Herkes, NATO Lahey Zirve Toplantısı aile fotoğrafındaki, gece tuvaleti görünümünde açık yeşil elbisesiyle göz kamaştıran, alımlı ve güzel kadın Hollanda Kraliçesi Maxima’ya odaklanmış ama o fotoğrafta bulunmaması gereken kişiyi, sevgili Emre Kongar atlamamış.

Devamını Oku
02.07.2025
Zaman hızla tükeniyor

ABD, uluslararası ilişkilerin ve hukukun tüm ilkelerini yok sayarak İran’a saldırdı.

Devamını Oku
25.06.2025
Türkiye’yi ne bekliyor?

2002 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin Ortadoğu politikası, bölge ülkelerinin iç işlerine ve aralarındaki sorunlara karışmamaktı.

Devamını Oku
18.06.2025
Köşe yazarı sorumluluğu

Yıllar önceydi. Amman’dan bindiğim THY uçağında, bir gazeteci-köşe yazarı arkadaşımla karşılaştım.

Devamını Oku
11.06.2025
Ateş çemberi

Rus ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen, ikinci Dolmabahçe buluşması beklediğim gibi yine göstermelik bir görüşme oldu.

Devamını Oku
04.06.2025
Dünya lideri!

Arada bir de olsa, Türkiye’ye dışarıdan ve dışarıdakilerin gözüyle bakmak yararlı olabiliyor.

Devamını Oku
28.05.2025
Bıçak sırtında

Her şey o kadar şaka gibi ki ciddi bir yazı yazmak zor.

Devamını Oku
21.05.2025
Silahlara veda!

Silahlara veda!

Devamını Oku
14.05.2025
Büyük Kürdistan’a doğru

Büyük Kürdistan’a doğru

Devamını Oku
07.05.2025
Emperyalizmin Kemalizm saplantısı

Emperyalizmin Kemalizm saplantısı

Devamını Oku
30.04.2025
Büyük kuşatma. Ege, Kıbrıs ve Suriye

Büyük kuşatma. Ege, Kıbrıs ve Suriye

Devamını Oku
23.04.2025
İsrail Türkiye’den uzak durmalıdır

İsrail Türkiye’den uzak durmalıdır

Devamını Oku
16.04.2025
Beterin beteri varmış!

Beterin beteri varmış!

Devamını Oku
09.04.2025
Türkiye ve Kırk Haramiler

Türkiye ve Kırk Haramiler

Devamını Oku
02.04.2025
Görünen köy

Görünen köy

Devamını Oku
26.03.2025
Türkiye yol ayrımında

Türkiye yol ayrımında

Devamını Oku
19.03.2025
Türkiye bedel ödüyor

Türkiye bedel ödüyor

Devamını Oku
12.03.2025
Çöken dünya düzeni: Fırsatlar ve riskler

Çöken dünya düzeni: Fırsatlar ve riskler

Devamını Oku
05.03.2025
Dostumuz Trump

Dostumuz Trump

Devamını Oku
26.02.2025
Trump açık sözlü bir kişi!

Trump açık sözlü bir kişi!

Devamını Oku
19.02.2025
Türkiye nasıl kurtulur!

Türkiye nasıl kurtulur!

Devamını Oku
12.02.2025
Suriye tamam. Sıra Ürdün ve Mısır’da!

Suriye tamam. Sıra Ürdün ve Mısır’da!

Devamını Oku
05.02.2025