Vecdet Öz, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin durumunu sordu: 'Bu gizemli durum daha ne kadar devam edecek?'

Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:14

Güncelleme: 05.03.2025 - 12:14

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 1 aydır dinlenme süreci devam eden ve kameralar önüne çıkmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin durumunu sordu.

Öz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından başta MHP olmak üzere siyasi partileri, siyasi parti liderlerini ve birçok gazeteciyi etiketleyerek "Sayın Bahçeli nerede?" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Öz, paylaşımında "Sesini duymak için illaki DEM’li mi olmak gerekiyor?" diye sorup şu ifadeleri kullandı:

"Ciddi bir operasyon geçirmişse ve konuşamayacak durumda ise birileriyle telefon görüşmesi nasıl yapabiliyor?

Eğer ki konuşabilecek durumdaysa yattığı yerden neden bir görüntü verilmiyor?

Görüntü vermesi mahsurluysa müdahaleyi gerçekleştirmiş olan doktorlar durumu hakkında hastane önünde neden bir basın açıklaması yapmıyor?

Hükümet bu konuda neden sessiz kalıyor ve kamuoyunda çıkan çeşitli söylentilerin önüne geçecek ciddi bir açıklama yapmıyor?

Bu muammanın mahiyeti nedir?

Bu gizemli durum daha ne kadar devam edecek?"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, 27 Şubat günü Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada "Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir. Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum. Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi" açıklaması yapmıştı.