Vedat Milor'dan yeni karar: 'Bugün son...'

Yayınlanma: 19.04.2023 - 11:47

Güncelleme: 19.04.2023 - 11:47

Ünlü yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Milor, Twitter'da zaman zaman siyaset gündemine ilişkin görüşlerini paylaşıyor.

Son dönemde muhalif paylaşımları nedeniyle özellikle iktidara yakın hesaplar ve troller tarafından hedef alınan Milor, yeni bir karar aldığını duyurdu.

Milor, bir daha siyasi tweet atmayacağını ve tamamen yemeğe odaklanacağını söyledi.

"BUGÜN SON SİYASİ TWEET..."

Ünlü isim, "Siyasi tivit atmam yönünde yoğun bir istek var. Ben söylemek istediklerimi defalarca söyledim. Kitaplarda, köşe yazılarında da yazdım. O yüzden bugün son siyasi tiviti atıp artık tamamen yemeğe odaklanacağım" ifadelerini kullandı.