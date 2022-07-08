Veli Ağbaba: Emekliler bayram sofrası kuramayacak halde
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Emekliler bayramda değil torunlarına harçlık vermeyi, artık ağız tadıyla bayram sofrası dahi kurmayı unuttular… Emekliler, 3 bin 500 TL ile bu bayramda bayram sofrası kurmak isterse 2 bin 500 TL en düşük emekli aylığı ile kıyaslandığında sadece ekmekteki kaybı 175 adet oldu" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, emekli maaşlarına yapılan enflasyon farkı zammı karşısında emeklinin alım gücündeki kayıp ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
“EMEKLİLER BAYRAM SOFRASI DAHİ KURAMAYACAK DURUMA GELDİ”
“Sene başında bin 500 TL en düşük emekli aylığı 2 bin 500 TL’ye yükseltilmişti. En düşük emekli aylığı bu yılın ilk 6 ayı dolmadan yüzde 40 artışla 3 bin 500 TL’ye yükseltildi. En düşük emekli aylıkları son 6 ayda iki kez yükseltilmesine rağmen alım gücü olarak bir önceki emekli aylığı 2 bin 500 TL’nin altında kaldı. Haziran ayı itibariyle resmi enflasyon yüzde 78’e gıda enflasyonu ise yüzde 93,9’a yükselirken, en düşük emekli aylığı emeklinin sofrasındaki kaybolan ürünleri geri getirmediği gibi aksine alım gücü olarak 2 bin 500 TL en düşük emekli aylığının gerisinde kaldı. Emekliler, bu bayramda torunlarına harçlık verme şurada dursun bayram sofrası dahi kuramayacak duruma geldi.
“EMEKLİLER, 3 BİN 500 TL İLE BU BAYRAMDA BAYRAM SOFRASI KURMAK İSTERSE EKMEKTEKİ KAYBI 175 ADET OLDU”
En düşük emekli aylığında 1000 TL’lik artış olmasına rağmen emeklinin sofrasındaki temel besin maddelerinde alım gücünde artış değil aksine azalış meydana geldi. Emekliler, 3 bin 500 TL ile bu bayramda bayram sofrası kurmak isterse 2 bin 500 TL en düşük emekli aylığı ile kıyaslandığında sadece ekmekteki kaybı 175 adet oldu. Yine en düşük emekli aylığının ocak ayına göre kaybı tavuk etinde 14 kilogram, ette ise 8 kilogram oldu.
Emekliler artık sebze ve sebze ürünlerini de tane ile alır oldu. Yıl başındaki en düşük 2 bin 500 TL emekli aylığı ile karşılaştırıldığında 3 bin 500 TL en düşük emekli aylığının kuru soğan karşısındaki kaybı 502 kilogram, patates karşısındaki kaybı 221 kilogram, domateste 31 kilogram ve biberdeki kaybı ise 12 kilogram oldu.
Türkiye’de 8 milyon emekli ve dul yetimin asgari ücretin altında aylık aldığını düşündüğümüzde, emekliler hayatlarının geri kalan bölümünde bayramları sevinçle değil ne yazık ki açlıkla karşılayacaktır”
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