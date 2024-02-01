Lütfü Savaş’tan eleştirilere yanıt: Ben tartışılacak aday değilim!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 22:48

Güncelleme: 01.02.2024 - 22:48

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Lütfü Savaş, TGRT Haber'de Gülden Kalecik Demirtaş'ın konuğu oldu.

CHP'nin Hatay'da yeniden aday göstermesinin ardından özellikle deprem döneminde yaşananlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Savaş, tartışılan adaylık sürecini, geride bırakılan CHP kongresini ve 6 Şubat depremleri ile ilgili soruları yanıtladı.

CHP’nin kongre sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini belirten Savaş, “Özgür Bey’i de destekleyen taraf da vardı. Bizi onore eden açıklamaları da oldu. Yapılan 4 ankette önde çıktık. Beni tekrar seçmen beni onurlandırdı. Şu bir gerçek ki; Biz Hatay için ve Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak için aday olduk. Tabi ki aday adaylığı sürecinde herkes rüştünü ortaya koyabilir. Partimiz beni seçtiği için Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Birileri ‘ben aday olayım’ diyenler benim adaylığımı geri çekmemi istiyorlar” ifadelerini kullandı.

'BENİM GİBİ ULUSAL HASSASİYETİ OLAN BİRİNİN ADAY OLMASI DAHA MANTIKLI'

Lütfü Savaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan geçmişiyle yaşar. Hangi güzelliklerle birliktelerse onlarla ilerlerler. Sayın Kılıçdaroğlu beni aday göstermek istedi. PM’den ben ‘hayır’ oyuyla çıktım ama Kemal Bey beni kendisi aday gösterdi. Ben tartışılacak bir aday değilim ama maalesef CHP’de fazla demokrasi var. Hatay Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yummadan önce Hatay’ı coğrafyamıza armağan etmişti. O yüzden benim gibi ulusal hassasiyeti olan birinin aday olması daha mantıklı.

'BİZDE BU KONULAR RAHAT KONUŞULUR'

Parti disiplini olması lazım. İktidar partisinde bir kişi konuşuyor, bizde de herkes konuşuyor. Aslında bunun ortası bulunması lazım. Ben aday adaylığı sürecimde Genel Merkez’e sadece bir defa ‘hayırlı olsun’ ziyaretine gittim. Genel Başkanımız ‘geçmiş olsun’ ziyaretine geldi. Hatay’dan ben Ankara’daki olayları çok yakın takip edemiyorum. Bizde bu konular çok rahat konuşuluyor."