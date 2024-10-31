Veteriner Hekimler Derneği: Köydeki yurttaşlar bilinçlendirilmeli

Yayınlanma: 31.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.10.2024 - 04:00

Süt üreticileri, ekonomik ve sosyal anlamda sorun yaşamaya devam ederken tüketiciler de yeterince hijyenik ortamda üretilmeyen sütleri tüketmek durumunda kalabiliyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Elif Çetin, küçük üreticinin sütü yeterince hijyenik üretememesinin sebeplerini geleneksel sütçülüğe bağladı. Hayvancılık yapan yurttaşların yaş ortalamasının gün geçtikçe yükseldiğine dikkat çeken Çetin, 2022’de yapılan bir araştırmaya göre süt üreticilerinin yalnızca yüzde 4’ünün 30 yaş altında olduğunu belirtti. Gelişmiş ahırlarda modern koşullarda üretilen sütte hijyen açısından sorun bulunmadığını söyleyen Çetin, yaş ortalaması arttığı için köylerde yaşayan yurttaşların geleneksel üretimden vazgeçemediğini ifade etti.

Çetin, “Geri kalanın yaş ortalaması 57. Bir insanın fiziksel güç gerektiren bu işi yaklaşık 70 yaşına dek yapacağını düşünürsek 15-20 yıl sonra bu işi yapacak bir avuç insan kalmış olacak. Gençler bu işi sosyoekonomik sebeplerden kaynaklı olarak yapmak istemiyor” dedi.

‘UZMANLAŞMAK GEREK’

Türkiye’de besi ve karma olarak 1 milyon 112 bin 537 büyükbaş, 359 bin 7 tane küçükbaş işletme bulunduğunu belirten Çetin, “Bunların yaklaşık yüzde 80’i geleneksel üretim yapıyor. Dolayısıyla ülkemizde hayvancılık işletmeleri bazında bir uzmanlaşma olmadığını söylemek yanlış olmaz. Bu o işletme sahibinin harcamalarının, yani maliyetinin bölünmüş olacağını bize gösterir. Sağlıklı olmasının yanı sıra ekonomik bir işletme olabilmenin yolu uzmanlaşmaktır. Bu nedenle de ahır hijyeni için bütçe ayırmak külfetli geliyor olabilir yetiştiricilere” ifadelerini kullandı. Süt sağım işleminin büyük oranda sağım makineleriyle yapıldığını da kaydeden Çetin, bu ekipmanların ve hayvanın memesinin temizlenmesinin de ayrıca maliyet oluşturduğunu vurguladı.

Çetin, kamuda çalışan veteriner ve sağlık teknisyeni sayısının yetersiz olduğuna da vurgu yaptı.