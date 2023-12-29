VHD yeni yıla Cumhuriyet’le girdi

Veteriner Hekimleri Derneği (VHD) yeni yılı Cumhuriyet’le kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 17:38
VHD yeni yıla Cumhuriyet’le girdi
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Veteriner Hekimleri Derneği (VHD), yılbaşı balosunu Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Baloya VHD Genel Başkanı Gülay Ertürk, VHD Genel Sekreteri Mücteba Binici, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Cumhuriyet Ankara Temsilci Sertaç Eş, gazetemiz yazarları Işık Kansu ile Mustafa Balbay ve dernek üyesi veteriner hekimler katıldı. Balo kapsamında çekiliş de yapıldı.

Cumhuriyet Kitapları’ndan çıkan kitaplardan alanlara numara dağıtıldı. Çekilişi kazananlara kitap ve tablolardan oluşan çeşitli hediyeler verildi. 


veteriner yılbaşı

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