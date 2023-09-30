100'üncü yılda Cumhuriyet gazetesi yazarlarına özel ödül!

Yayınlanma: 30.09.2023 - 17:03

Güncelleme: 30.09.2023 - 17:10

İnternet ortamında yayımlanan ve 13 yıldır düzenli olarak çıkan siyaset ve kültür temalı Dağarcık Türkiye Dergisi, Cumhuriyet'in 100’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Ödülleri verme kararı aldı.

Birbirinden değerli 25 düşün insanı tarafından çıkarılan Dağarcık Türkiye’nin Cumhuriyet Ödülleri’ne; gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu üyesi ve gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen ile Cumhuriyet gazetesi çizeri Kamil Masaracı lâyık görüldü.

ÖDÜLLER VERİLDİ!

İzmir Karaburun’da düzenlenen 29. Ütopyalar Toplantısı’nda Cumhuriyet Ödülleri sahiplerine verildi. Cumhuriyet gazetesi çizeri Kamil Masaracı ödülünü Aylin Musluoğlu’nun elinden alırken, gazetemizin yazarları Zülal Kalkandelen ve Mehmet Ali Güller’e ödüllerini eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan'ın elinden aldı.