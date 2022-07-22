Davutoğlu'nun Giresun gezisinde gerginlik

Abone Ol google-news

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il kongresine katılmak için geldiği Giresun’daki gezisine bir kişiyle yaşadığı gerginlik damga vurdu.

İHA
22 Temmuz 2022 Cuma, 17:30

GelecekPartisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Giresun il kongresine katılmak ve Bulancak ilçe teşkilatının açılışı için geldiği şehirde esnaf gezisi yaptı.

Haberin devamı

ahmet davutoğlu Gelecek Partisi Bulancak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler