Davutoğlu'nun Giresun gezisinde gerginlik
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il kongresine katılmak için geldiği Giresun’daki gezisine bir kişiyle yaşadığı gerginlik damga vurdu.
GelecekPartisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Giresun il kongresine katılmak ve Bulancak ilçe teşkilatının açılışı için geldiği şehirde esnaf gezisi yaptı.
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