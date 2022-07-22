Davutoğlu'nun Giresun gezisinde gerginlik
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il kongresine katılmak için geldiği Giresun’daki gezisine bir kişiyle yaşadığı gerginlik damga vurdu.
GelecekPartisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Giresun il kongresine katılmak ve Bulancak ilçe teşkilatının açılışı için geldiği şehirde esnaf gezisi yaptı.
Ancak gezi sırasında Ahmet Davutoğlu'nun kısa süreliğiyle polemiğe giren bir AKP'li kişi, “Cumhurbaşkanı sizi Başbakan yaptı niye onu terk ettiniz” diye tepki gösterdi. Davutoğlu da buna karşılık “Onlar Allah'ın yolunu da milletin yolunu da, hakkı da hukuku da terk etti ben de onları terk ettim. Oldu mu!" diye cevap verdi.
Davutoğlu daha sonra bölgeden ayrıldı.
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