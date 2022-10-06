Enes Sayhan'ın intihara sürüklenmesinin perde arkası ortaya çıktı
Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Enes Sayhan'ın yaşamına son vermesine ilişkin Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulundu. Sayhan'ın intiharına ilişkin Emniyet'in açıklamasını yalanlayan Sezer, teşkilatta yaşananların perde arkasını anlattı.
İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Enes Sayhan'ın intiharı, "Emniyet'te neler oluyor" sorusunun yüksek sesle telaffuz edilmesine yol açtı.
Ardında bir mektup bırakan Sayhan, mobinge maruz kaldığını ve haksız ithamlarla sürgün yediğini öne sürdü. Enes Sayhan mektubunda şu ifadelere yer verdi:
"Mobbinglerle sürgünlerle suçsuz olmama rağmen haksız soruşturmalarla beni intihara sürüklediler. Adalete inancım kalmadı, başka çıkış yolu bırakmadılar."
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Sayhan'ın "Emniyet'teki boş bir odada kendi silahıyla intihar ettiği" bilgisi yer aldı. Ancak Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer'e İstanbul Emniyeti'nin açıklamasını gerçeği yansıtmıyor.
Cumhuriyet TV'den Ebru Birçak Edebali'ye konuşan Sezer, Sayhan'ın personel servisinde dört kişinin gözü önünde yaşamına son verdiğini öne sürdü.
Faruk Sezer, Emniyet teşkilatında yaşananların perde arkasını anlattı.
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