Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti: 'Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılarımız olmakla beraber...'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayat pahalılığını kabul edip; “Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılarımız olmakla beraber imkânlarımız ve kararlılığımız daha büyüktür. Türkiye'yi, eski, siyaseten zayıf, ekonomik olarak güçsüz, sosyal olarak parçalanmış, idari olarak dağınık, hizmet olarak eksik günlerine geri döndürmek isteyenler elbette vardır" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne, Cumhurbaşkanlığı’ndan canlı bağlantı ile katıldı.
Erdoğan, hayat pahalılığını kabul edip 'yine' muhalefeti hedef aldı.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
“ÜLKEMİZİN GELECEK ASRINI PLANLIYORUZ”
"Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş yapmazken biz, usta bir satranç oyuncusu titizliğiyle ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını, sıradan yıldönümü kutlamasının çok ötesine geçen ‘Türkiye Yüzyılı’ atılımı ile karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce, milletimizi nasıl 2023 hedeflerimize buluşturmuşsak, şimdi ‘Türkiye Yüzyılı’ programımız ile 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz.
Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılarımız olmakla beraber imkânlarımız ve kararlılığımız daha büyüktür. Türkiye'yi, eski, siyaseten zayıf, ekonomik olarak güçsüz, sosyal olarak parçalanmış, idari olarak dağınık, hizmet olarak eksik günlerine geri döndürmek isteyenler elbette vardır. Milletimiz, demokrasi ve kalkınma reformları ile elde ettiği kazanımların kıymetini çok iyi biliyor. Ülkemizin heyecanının bunlardan geri gitmek değil, daha ileri adımlar atmak olduğu gerçeği de vatandaşlarımızın zihinlerinde mıh gibi yer etmiştir. Gençlerimizin ‘Türkiye Yüzyılı’ konusundaki heyecanının, dinamizminin büyüklüğünü söylemeyi gerek bile duymuyorum. Bunun için bir yandan eser ve hizmet siyasetimizin ürünü bütün bu projelerimizin yapımına ve açılışına ara vermeden devam ederken, diğer yandan yeni bir vizyon inşa ediyoruz. Türkiye asla haritada gözüken sınırlarından (itibaren) ibaret bir ülke değildir. Bizim gönül sınırlarımız, ecdadımızın ‘3 kıta 7 iklim’ tarifiyle ifade ettiği genişliktedir.”
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