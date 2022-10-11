Erdoğan’dan kendi kalesine gol!

11 Ekim 2022 Salı

Kılıçdaroğlu’na “Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümün santraforlukla geçtiğini” diyen Erdoğan, bırakın rakibine farkına varmadan pas vermeyi, kendi kalesine gol attı:

9 Ekim 2022 Pazar günü bir vakfın toplantısında yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah’ın izniyle olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz.

Bunu biz yaparız. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz.”

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Böylece hem 20 yıllık iktidarları sonunda Türkiye’yi getirdikleri yolsuzluk, rüşvet ve yoksulluk zirvesini kabul etti hem de bu sorunları kabul ederek yirmi yıllık iktidarları boyunca bunları çöz(e)memiş olduklarını da itiraf etmiş oldu.

Sanki yirmi yıldır Türkiye’yi CHP veya Kılıçdaroğlu yönetiyormuş da yolsuzlukların, rüşvetin ayyuka çıkması, halkın gitgide yoksullaşması gibi sorunları onlar yaratmış gibi yaptığı bu konuşma, tam anlamıyla “kendi kalesine gol atmaktır”.

Çünkü herkes “yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar ortadan kaldırılacak” diye iktidara gelen AKP’nin tam tersine bunları tırmandırdığını görüyor ve onu bu nedenle eleştiriyor.

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AKP’nin dört kurucusundan biri ve Erdoğan’ın iktisat ve maliye politikalarından sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olan Abdüllatif Şener, daha on yıl önce, 2012 yılı eylül ayında Yeni Harman Dergisi’ne verdiği söyleşide şöyle demişti:

“AKP başladığı gibi gidiyor.

Başlangıcında biz de olduğumuz için bazı günahlarına biz de ortak olduk.

Bazılarına direndik.

Ortak olduğumuz günahlar için gece gündüz tövbe istiğfar etmemiz lazım.

Aklımıza geldikçe de tövbe etmeye devam ediyoruz o dönemle ilgili.

İktidarda Tayyip Erdoğan değil de Bülent Ecevit olsaydı bütün camilerde iktidara ve Başbakan’a yönelik protestolar devam ediyor olurdu.

Başbakan örtülü ödenekten senede yarım katrilyon lira para harcıyor.

Özelleştirmelerin her biri ayrı yolsuzluk hikâyesidir.

Cumhuriyet tarihi boyunca devlet böylesine yağmalanmadı.

Tarih ‘Bu Müslümanlar ne kadar aç gözlüydü’ diye yazacak.

Müslümanların duyarlılığını öldüren bir Başbakan var.”

Şener 2 Ocak 2020 Perşembe günü Cumhuriyet TV’ye özel açıklamalarda bulunarak da şöyle demişti:

“100 yılda yapılan yolsuzlukların 10 katı, Erdoğan’lı yıllarda yapıldı.”

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Türkiye, Dünya Şeffaflık İndeksi’nde, 2021 yılında 100 üzerinden 38 puan ile 180 ülke arasında 96. sırada (https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/ury)

Şeffaflık indeksinin Twitter’daki hesabında şu ifade yer aldı:

@TransparencyTR

2021 Yolsuzluk Algı Endeksi açıklandı!

Türkiye, geçen yıla göre 2 puan kaybederek 38 puanla 180 ülke arasında 96. sırada yer aldı

2013-2021 yıllarında en çok düşüş yaşayan 10 ülkeden biri Türkiye.

Raporda bunun nedeni olarak da tek bir kişinin egemenliğine dayalı olan siyasal rejim gösteriliyor.

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Aslında Erdoğan’ın kendi kalesine attığı bu gol, ilk de değil.

Benim hemen aklıma gelenlerin başında İstanbul için söylediği şu sözler var:

Yıllarca İstanbul’u yönettikten sonra, “Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum” demişti.

Santraforluğu (biz santrfor derdik) ile övünmesi ne denli haklı bilemiyorum.