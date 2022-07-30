Savcı Sayan: 'Ağrı sokaklarında hiçbir zaman silahla dolaşmam'

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AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın, uzun namlulu silah taşıyan kişilerle sokakta yürüdüğü video kamuoyunda gündem olmuştu. Daha önce konuya ilişkin "Olayın Ağrıspor ile ya da bahsedildiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişi ile ilgisi bulunmamaktadır" diyen Sayan'dan yeni bir açıklama geldi. Sayan, "Ağrı sokaklarında hiçbir zaman silahla dolaşmam" iddiasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:01

Yerel seçimlerin yapıldığı 2019 yılında, yüzde 55’in üzerinde oy alarak AKP’den Ağrı Belediye Başkanı olan Savcı Sayan'ın, kentte uzun namlu silah taşıyan kişilerle yürüdüğü video siyasetin gündemine oturmuştu.

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