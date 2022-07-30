Savcı Sayan: 'Ağrı sokaklarında hiçbir zaman silahla dolaşmam'

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:00

Yerel seçimlerin yapıldığı 2019 yılında, yüzde 55’in üzerinde oy alarak AKP’den Ağrı Belediye Başkanı olan Savcı Sayan'ın, kentte uzun namlu silah taşıyan kişilerle yürüdüğü video siyasetin gündemine oturmuştu.

Sayan'ın sosyal medyada gündem olan görüntüsünden sonra CHP Ağrı Gençlik Kolları açıklama yapmış; açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gideceği ve bütün provakatif eylemlerden Savcı Sayan'ın sorumlu olduğu bildirmişti.

'KILIÇDAROĞLU'NUN GELİŞİ İLE İLGİSİ YOK' DEMİŞTİ

Savcı Sayan, videonun gündem olmasının ardından konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı.

Sayan, açıklamasında "Yapılan haberlerin tamamı yalan haber olup, asılsızdır. Olayın Ağrıspor ile ya da bahsedildiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişi ile ilgisi bulunmamaktadır" demişti.

YENİ AÇIKLAMA: 'AĞRI'DA SOKAKTA SİLAHLA YÜRÜMEM'

Son olarak Sayan, hakkındaki iddialara ve o görüntülere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Twitter hesabından bir video mesaj paylaşan Sayan, “Ağrı’nın sokaklarında hiçbir zaman silahla dolaşmam” dedi.

‘SALDIRIYA UĞRADIK’

Sayan şu ifadeleri kullandı:

“Biz o gün talihsiz bir olay yaşadık. Ben, belediye başkan yardımcımız ve yanımızdaki ekip saldırıya uğradık. Belediye başkan yardımcım darbedildi, yanımdaki insanlar darbedildi. Beni korumakla görevli arkadaşlar beni güvenli bir alana çekmek için uğraştılar.

Bizim kendi çekimimizde orada bir silah görünmüş, devletin silahı. PKK’nın silahından rahatsız olmayanlar onları alkışlayanlar devletin silahından rahatsız olmuşlar. Bunu çok önemsemiyoruz fakat Türk halkının vicdanını rahatlatmak için açıklama yapıyorum, onları muhatap aldığımdan değil. Olayın özü budur.”