Sepetini dolduramayan yurttaş zamlara isyan etti: ‘Tayyip bey son golü güzel attı’

19 Temmuz 2023 Çarşamba, 17:23

Seçimin ardından pek çok ürüne gelen peş peşe zammın ardından akaryakıta getirilen 6 TL’lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı pazara da yansıdı. İstanbul’da semt pazarına gelen yurttaş zamlara isyan etti. Cumhuriyet TV’ye konuşan yurttaşlar “Tayyip bey son golü güzel attı” diyerek iktidara yüklendi.