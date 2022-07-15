Siyasetçiler ve gazeteciler Cumhuriyet TV'de 15 Temmuz darbe girişimini yorumladı
Siyasetçiler ve gazeteciler Cumhuriyet TV'de 15 Temmuz darbe girişimini yorumladı.
Cumhuriyet gazetesi Haber Müdürü Can Uğur ve Cumhuriyet.com.tr Editörü Samed Balçık, 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümünde siyasetçiler ve gazeteciler Cumhuriyet TV'nin canlı yayınında değerlendirdi.
Gazetemiz yazarı Ahmet Yavuz, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, TKH MK Üyesi Kurtuluş Kılçer, TKP Merkez Komite Üyesi Ali Ufuk Arikan, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen konuk oldu.
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