Siyasetçiler ve gazeteciler Cumhuriyet TV'de 15 Temmuz darbe girişimini yorumladı

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Siyasetçiler ve gazeteciler Cumhuriyet TV'de 15 Temmuz darbe girişimini yorumladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 17:17

Cumhuriyet gazetesi Haber Müdürü Can Uğur ve Cumhuriyet.com.tr Editörü Samed Balçık, 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümünde siyasetçiler ve gazeteciler Cumhuriyet TV'nin canlı yayınında değerlendirdi.

Gazetemiz yazarı Ahmet Yavuz, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, TKH MK Üyesi Kurtuluş Kılçer, TKP Merkez Komite Üyesi Ali Ufuk Arikan, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen konuk oldu. 

15 temmuz Darbe girişimi 15 temmuz AKP

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