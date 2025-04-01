Cemal Enginyurt çileden çıktı: Volkan Konak'ı iğrenç sözlerle hedef alan Çatalca Müftüsü'ne demediğini bırakmadı!
"Kuzeyin Oğlu" mahlaslı sanatçı Volkan Konak, KKTC’de verdiği konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cemal Enginyurt, Konak'ı iğrenç sözlerle hedef alan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’na çok sert yanıt verdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak’ın ani ölümü, tüm ülkeyi yasa boğdu.
Yurttaşlar Volkan Konak’a ağlarken; kimi çevreler, yaptıkları insanlık dışı paylaşımlarla Konak’ı hedef aldı.
SKANDAL İFADELERİ GÜNDEM OLDU
Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, yaptığı insanlık dışı paylaşımda Konak’ın Diyanet’e seslenerek yaptığı eleştiriden bir cümlenin yer aldığı görseli paylaştı ve "Sahnede Gebermiş" ifadesini yazmaktan çekinmedi.
Mehmetalioğlu, sözlerini devamında "Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" ifadelerini kullandı.
Mehmetalioğlu’na tepki yağdı.
CEMAL ENGİNYURT’TAN SERT ÇIKIŞ!
CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çatalca Müftüsü’ne sert tepki gösterdi.
Enginyurt, söz konusu paylaşımında, “Çatalca Müftüsü,Volkan Konak için: 'Sahnede gebermiş' demiş. İnsanlıktan zerre nasip almamış,şerefini kiraya vermiş Müftü denilen kirli ve karanlık ruh.” ifadelerini kullanarak “Volkan sevdiği yerde sahnede ölmüş ve yıllar geçsede hep anılacak. Sen tarihin çöplüğünde GEBERECEKSİN. Ruhun şad olsun Volkan.” sözlerini sarf etti.
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