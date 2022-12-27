Vural Avar’ın kardeşinden açıklama: 'Kaçabilirdi, kaçmadı'

27 Aralık 2022 Salı, 11:40

İddianamesi FETÖ tutuklusu Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından yazılan 28 Şubat davasında, Emekli Korgeneral Vural Avar’ın sağlık koşullarına rağmen tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinde yaşamını yitirmesinin yankıları sürüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vural Avar’ın kardeşi Mehmet Ünal Avar, “Hükmün açıklanması sonrası yurtdışındaki yakınlar ağabeyime kalacak yer teklif etti ancak o bunu asla kabul etmedi” dedi. Karar sonrası ağabeyinin Ankara’ya doğru yola çıktığı sırada, yurtdışındaki yakınlarının kendisini aradığını söyleyen Mehmet Ünal Avar, “Arayan yakınlar, ağabeyime kalacak yer ayarladıklarını fakat onu buna ikna edemediklerini” belirterek kendisinden ağabeyini ikna etmek için yardım istediğini açıkladı.

“TEK KORKUSU”

Bunun üzerine ağabeyine neden kabul etmediğini sorduğunu söyleyen Avar, “Bunu istemiyorum” yanıtı aldı. Vural Avar’ın, “sorun yurtdışına çıkmaksa birçok insan çeşitli yollarla gidiyor” önermesine “İşte o zaman ben de onlar gibi olurum” dediğini belirten Avar, “Hayatta hiçbir şeyden korkmadı, cezaevine girmekten de ama FETÖ’cü hainler gibi olmak, onlar gibi anılmaktan korkuyordu. Onlar ve işbirlikçileri tarafından cezaevinde katledilerek tarihe bir demokrasi şehidi olarak geçmiştir” ifadelerini kullandı.