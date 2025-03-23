X, 'Türkiye’deki ifade özgürlüğü' kısıtlamalarına karşı hukuki mücadele başlatacağını duyurdu

Yayınlanma: 23.03.2025 - 22:38

Güncelleme: 23.03.2025 - 23:01

Sosyal medya platformu X, Türkiye’deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler ve öğrenciler ve diğer kişilere ait 700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik verilen mahkeme kararlarına karşı itiraz ettiklerini duyurdu. Global Government Affairs X'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'deki ifade özgürlüğü kısıtlamalarının savunulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) aldığı kararların, haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler ve öğrenciler üzerindeki baskıyı arttırdığına inanıyoruz. Bu kararlar, sadece hukuka aykırı olmakla kalmayıp, milyonlarca Türk kullanıcıyı ülkelerindeki haber ve siyasi söylemlerden alıkoyuyor” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, “Herkesin ifade özgürlüğü hakkını savunmaya kararları bir platform sağlamak, X için her şeyden önemlidir” denildi.

X, Türkiye'deki bu kararların hukuki yollarla mücadele edilmesini ve ifade özgürlüğünün savunulmasını sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Bu açıklama, sosyal medya platformunun dünya genelindeki ifade özgürlüğü konusundaki duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi. X, faaliyet gösterdiği her ülkede kullanıcılarının ifade özgürlüğünü koruma ve savunma taahhüdünü yineledi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X platformunda yaptığı açıklamada, medya üzerinden provokasyon amacıyla paylaşım yapan 76'sı yurt dışında bulunan toplam 326 hesabın tespit edildiğini ve bu hesaplardan 54'ünün şüphelisinin yakalandığını duyurdu.