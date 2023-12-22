Yakasına Atatürk fotoğrafı takan ile takmayan teğmenlerin bir tutulması eleştirildi... Ahmet Zeki Üçok: 'TSK'de barınamazlardı'

Yayınlanma: 22.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.12.2023 - 03:00

Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinliğinde Atatürk resmi takmayan teğmenlerin varlığı, “Bu insanlar TSK’ye nasıl girebildi ve barınabildi” sorularını beraberinde getirdi. MSB’nin yaşananlar sonrasında Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden teğmenlerle bu kişilere karşı çıkan teğmenleri eşitleyen açıklaması da tepki çekti. Gelişmeleri gazetemize değerlendiren emekli Askeri Hâkim Ahmet Zeki Üçok, “Eğer bağımsız askeri yargı olsaydı FETÖ de başka tarikat yapılanmasıda TSK içerisinde barınamazdı” dedi.

‘SİSTEM BOZULDU’

Askeri yargı sisteminin tam da bu nedenle hedef yapıldığını belirten Üçok, “Dönemin siyasi iktidarı ve FETÖ önce 5271 sayılı kanunun 250’nci maddesinde değişiklik yaparak askeri yargının yetkisini daralttılar. Sonrasında da FETÖ askeri yargı içerisine sızdı” diye konuştu.

Kapatılmadan önce askeri yargıda hâkim ve savcıların yüzde 68’inin FETÖ’den ihraç edildiğini, 2015’te staja alınan askeri hâkimlerin 65’inin de FETÖ’cü çıktığını anımsatan Üçok, şunları söyledi:

“Dünyanın her ordusunun kendisine özel askeri yargı ve sağlık sistemi vardır. Askeri yargı sistemleri kendi askerine kendi hukukunu uygular. Disiplin ve ceza yönetmeliğini kendisi yaratır. 1940’lardan bu yana işleyen askeri yargı sistemi, iktidarın yasal düzenlemesi ve FETÖ’nün hâkim olması ile bozuldu. Bu sistemdeki unsurlar, FETÖ gibi terör yapılanmalarının TSK içine girmesini engelliyor ve içeride oluşan yapılanmaların da sistem dışına atılmasını sağlıyordu.”

‘BUGÜN DE İHTİYAÇ VAR’

Bu sistemin tarafsız, bağımsız bir biçimde çalışmaya devam etseydi, FETÖ ve diğer başka yapılarında TSK içerisinde barınamayacağını belirten Üçok, “Bugün karşımıza çıkan cemaat ve tarikat yapılanmaları da ordu içerisinde bu kadar örgütlenemez, yaygınlaşamazdı. Bozulan ve ele geçirilen sistem sayesinde FETÖ, hiçbir cezai yaptırıma uğramadan içeride güçlenebildi, sonrasında 15 Temmuz oldu. Bugün ise hâlâ birçok kripto kişiden bahsediliyor. Son yaşanan olaylara da baktığımızda, tarafsız ve bağımsız askeri yargının bugün de öncelikli bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.