Manşetten bombardımana yanıt yok: 'Yalanlama' rekortmeni Mehmet Şimşek, Yeni Şafak’a sessiz kaldı

21.04.2026 11:27:00
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisinin ekonomi programını yerden yere vuran Yeni Şafak gazetesi karşısında sessizliğe büründü.

İktidara yakın Albayrak Medya bünyesindeki Yeni Şafak'ın dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi programını ağır şekilde eleştirdiği manşeti büyük yankı uyandırdı. Gazetenin "Şimşek'in enflasyonla mücadele programı çöktü" başlıklı manşeti, başarısız ekonomi politikalarının iktidar içerisinde de tartışma yarattığı yorumlarına yol açtı.

Ancak gazetenin bu çıkışına ne Şimşek'ten ne Bakanlıktan ne de Bakanlığın herhangi bir kurmayından yanıt geldi. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici de Mehmet Şimşek kadar "yalanlama" yayınlayan bir bakan olmadığına dikkat çekerek "Albayrak Grubu’nun AKP ve iktidar ile yakın ilişkisinden mi, yoksa büyük bir ekonomik güç haline gelmiş olmalarından ötürü mü bilemiyorum ama Mehmet Şimşek’in, Yeni Şafak’a diş geçiremediği açık" ifadelerini kullandı. 

Bildirici'nin konuya ilişkin olarak kaleme aldığı yazısı şöyle: 

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kadar “yalanlama” yayımlayan bakan yok. “Yalanlama” rekortmeni bakan açık ara Mehmet Şimşek.

(...)

Yeni Şafak’a yalanlama yok

Fakat asıl dikkati çeken de Mehmet Şimşek’in, kendisini doğrudan hedef alan Yeni Şafak’a ilişkin doğrudan yalanlamalardan kaçınması. Yeni Şafak’ın 31 Mart’taki “Şimşek bu yetkiyi neden istiyor” manşetini bile bakanlık değil, MASAK bir açıklamayla yalanladı.

Yeni Şafak, dün de “Şimşek’in enflasyonla mücadele programı çöktü” manşetiyle çıktı, Mehmet Şimşek ve bakanlığından yine ses çıkmadı; açıklama yapılmadı.

Mehmet Şimşek, onların bu kadar ağır yayınından sonra bile açıktan kavgaya girişmekten kaçındı; Yeni Şafak’ın manşetini yalanlayamadığı gibi yanıt bile veremedi.

Albayrak Grubu’nun AKP ve iktidar ile yakın ilişkisinden mi, yoksa büyük bir ekonomik güç haline gelmiş olmalarından ötürü mü bilemiyorum ama Mehmet Şimşek’in, Yeni Şafak’a diş geçiremediği açık…"

Şimşek’ten küresel ekonomi mesajı: 'Riskleri çeşitlendirmek zorundayız' Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel parçalanma risklerine karşı Türkiye’nin son 25 yıldaki 400 milyar dolarlık altyapı yatırımı ve Dünya Bankası ile imzalanan 8,1 milyar dolarlık yeni finansman anlaşmasıyla stratejik bir "risk azaltma platformu" haline geldiğini vurguladı.
AKP'li Şamil Tayyar'dan 'Can Holding' tepkisi: Akın Gürlek ve Mehmet Şimşek'e dikkat çeken çağrı Eski AKP'li vekil Şamil Tayyar, "kara para" operasyonlarında tutuklanan patronların tahliyesine sosyal medyadan tepki gösterdi. Ağır suçlamalarla yürüyen dosyalarda verilen kararların kamu vicdanını yaraladığını söyleyen Tayyar, "Ya dosyaların içi boştu ya da devlet mücadeleden vazgeçti" diyerek Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’e çağrıda bulundu.
Yeni Şafak'tan 'Şimşek'in programı çöktü' salvosu: Erdoğan'a tek kelime yok Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Haziran 2023’ten bu yana uyguladığı ekonomi politikaları, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin hedefi oldu. Yayımlanan analizde 2026 yılı için öngörülen yüzde 8,5’lik enflasyon hedefinin 'hayal olduğu' ve gerçekleşmenin yüzde 29 seviyelerine çıkacağı öne sürüldü. Analizde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştirilerden muaf tutulması ise dikkat çekti.