Yalılara el konuldu, İBB Başkan Vekili Sakalar, hukuki süreci anlattı: 'Yargıdan dönmesi lazım'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarına el konulmak istendiğini açıklamıştı. Önceki gün toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyetini İBB’den alarak Hazine’ye devretti.

İBB’nin hukuk mücadelesi başlattığını söyleyen İBB Başkan Vekili Ülkü Sakalar, “Bu komisyon sürekli bir şeyleri değerlendiren bir komisyon değil. 2014’te kuruldu. Komisyon, İstanbul İl Özel İdaresi’nin varlıklarının bir kısmını İBB’ye bir kısmını ilçe belediyelerine, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hazine’ye paylaştırdı. Sekiz yıl sonra sadece bu iki taşınmaz için komisyon yeniden toplandı. 2014’teki devir şartı ne ise turizm tesis alanında bulunan otel nitelikli bu taşınmaz bu gün de turizm tesis alanında otel niteliğinde. Vasfında hiçbir değişiklik yok. Yani gerekçe yok” diye konuştu.

"EMSAL KARAR VAR"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için de 2020 yılında benzer bir uygulamanın yapıldığını söyleyen Sakalar, “Komisyon toplanıp Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne verilen bir malı geri almışlar. Belediye de dava açıyor. Bursa Bölge İdare Mahkemesi belediyeyi haklı bulmuş, bu kararı da Danıştay onamış. Dolayısıyla emsal karar da var. Danıştay’ın kararı bu yönde. Danıştay kararını Mayıs ya da Haziran 2022’de verdi” ifadelerini kullandı.

Komisyonun tekrar toplanabilmesi için ilk kararın oyçokluğu ile alınması, bir şerh, hile ya da açık hata yapılmış olması gerektiğini söyleyen Sakalar bu gerekçelerden hiçbirinin oluşmadığını belirterek şunları söyledi: Gerçekten okul alanı olsaydı haklı olabilirlerdi. Ama okul olmadığını onlar da biliyor. Türk Hava Yolları Do and Co da açıklıyor. Burayı otel olarak işletmek ve satmak için yapıyorlar. Şimdi hangi amaçla Hazine burayı geri aldı? Biz ilgisine baktık 1950’lerde buranın mülkiyeti Hazine’deydi. Dolayısıyla ilgilisi geri dönmesi lazım. ‘Kök tapuya mı dönüyorsunuz?’ dedik. O zaman bir sürü taşınmazın kök tapusuna dönelim. Belki bize de çok fazla şey geri gelecek. Çok açık bir şekilde hukuksuz bir şey. Yüzde 100 yargıdan dönmesi lazım.”