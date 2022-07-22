Yandaş Abdulkadir Selvi, köşesinde bu anket sonucunu paylaştı

22 Temmuz 2022 Cuma, 08:49

Areda - Survey tarafından 26-30 Haziran tarihleri arasında yapılan anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 46.3’ü Cumhurbaşkanı 'Recep Tayyip Erdoğan' yanıtını verdi.

Erdoğan’ı, yüzde 25.2’yle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 12’yle üçüncü sırada yer alırken, onu yüzde 6.7’yle Selahattin Demirtaş izliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 5.4’le beşinci sırada bulunuyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise yüzde 2.6’yla 6’ncı sırada.

SELVİ: KILIÇDAROĞLU YÜKSELİŞTE

Ankette "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 34.6’sının "Mansur Yavaş" dediği görüldü.

Selvi, bu bölümü aktarırken "Kılıçdaroğlu son yaptığı çıkışlarla tırmanışını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu diyenler yüzde 31.2’yle ikinci sırada geliyor. Meral Akşener’e olan destekte de yükseliş gözleniyor. Akşener yüzde 12.7’yle üçüncü sıraya yerleşirken onu yüzde 9.3’le Demirtaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu ise yüzde 3.5’le 6’ncı sıraya gerilemiş" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Selvi'nin aktardığına göre, ankete katılanların yüzde 47.9’u Millet İttifakı derken Cumhur İttifakı diyenlerin oranı yüzde 52.1.